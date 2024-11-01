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النفط يرتفع بفعل مخاطر الإمدادات والذهب يتراجع مع ترقب الفائدة

الأربعاء 07 أكتوبر 2026 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النفط يرتفع بفعل مخاطر الإمدادات والذهب يتراجع مع ترقب الفائدة



وكالات /سما/

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مدفوعة بمخاوف من اضطراب الإمدادات جراء عاصفة تتجه نحو مناطق إنتاج النفط والغاز في خليج المكسيك، إلى جانب تصاعد الهجمات في اليمن والسعودية، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات جديدة بشأن مستويات المعروض العالمي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتا، أو 0.92%، إلى 101.51 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82 سنتا، أو 0.92%، إلى 90.25 دولار.

إلى ذلك، تراجعت أسعار الذهب، اليوم، مع ترقب المستثمرين محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية وأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4150.23 دولارا للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2% إلى 4177.60 دولارًا.

وفي سوق المعادن النفيسة، تراجعت الفضة 1% إلى 61.12 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.2% إلى 1704.25 دولارا، وانخفض البلاديوم 0.3% إلى 1168.20 دولارا.

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