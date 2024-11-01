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الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام

الأربعاء 07 أكتوبر 2026 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى صافٍ، معتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام. وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ، بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ، معتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً، معتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بقليل. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ، حاراً نسبياً في المناطق الجبلية وحاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بنحو 3 درجات مئوية. وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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