شهيد من الدفاع المدني في بيت لاهيا وتفجير منازل في خان يونس ومدينة غزة

غزة /سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ٣٦٥ في مختلف مناطق قطاع غزة .

وأدّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية الى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة أعداد أخرى بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد فجر اليوم الاربعاء المتطوع في الدفاع المدني محمد طموس جراء قصف اسرائيلي أصابه الليلة لدي توجهه للمشاركة في انقاذ المصابين في منطقة مشفّى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وأعلن مشفى شهداء الأقصى بدير البلح استشهاد الشاب حسن ريان جميل أبو منسي، ١٧ عامًا، من مخيم المغازي، متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الرأس أثناء تواجده شرق مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

ووصل إلى المشفى إصابة اخرى من نفس المنطقة.

واغتال جيش الاحتلال المواطن محمد اليازجي واصاب اخرين في غارة على شارع عايدية غربي مدينة غزة.

وصباح الثلاثاء أطلقت طائرات الاحتلال صاروخا تجاه تجمع للمواطنين بشارع عمر المختار بمدينة غزة ما أسفر عن استشهاد مواطن واصابة آخر بجراح.

ونقل الشهيد معتصم صلاح من سكان حي التفاح شرق مدينة غزة والمصاب إلى مشفى الشفاء بمدينة غزة.

وأعلن مشفى ناصر استشهاد إبراهيم محمد إبراهيم علام، متأثرًا بإصابته جراء استهدافه قرب أبراج طيبة في مدينة خانيونس أمس.

وتعرض علام لاستهداف مباشر وهو يسير على قدميه .

وفي سياق متصل استشهد الشاب فتحي حمادة فتحي بريكة من سكان مدينة خان يونس في جمهورية مصر العربية متأثرًا بإصابته في قصف إسرائيلي خلال الحرب على غزة.

وليلا أصيب مواطنان بانفجار مسيرة اسرائيلية بمدرسة نزوح بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وفجر اليوم نفذ جيش الاحتلال عدة عمليات نسف بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

كما نفذ عملية نسف شرقي خان يونس جنوب القطاع.

الاحصائيات

وبلغ عدد من وصل مشافي وزارة الصحة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية شهيدان و ٣٥ إصابة.

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: ١٤٦٢ شهيد إضافة إلى ٥١٥١ مصاب وإجمالي حالات الانتشال: ٨٣٦ شهيد.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣: ٧٤٢٤٥ شهيد ١٧٥٢٦٧ مصاب.