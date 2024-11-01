كالاس: الاتحاد الأوروبي مستعد لإرسال بعثة لمراقبة الانتخابات الفلسطينية في نوفمبر

رام الله/سما/

أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، استعداد الاتحاد الأوروبي لإرسال بعثة لمراقبة الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 28 نوفمبر المقبل.

وأوضحت كالاس، عبر منشور على منصات التواصل الاجتماعي، أن مسألة نشر بعثة أوروبية لمراقبة الانتخابات كانت من أبرز القضايا التي تناولتها خلال اتصالها مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ. وأكدت دعم الاتحاد الأوروبي لحق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم من خلال انتخابات تتسم بالمصداقية والشمولية والشفافية.

وأشارت إلى أن هذه الانتخابات، التي تأتي بعد ما يقرب من عشرين عاماً على آخر انتخابات تشريعية فلسطينية، تمثل فرصة مهمة لتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية. ومن المقرر أن تُجرى في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب قطاع غزة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر في يوليو الماضي مرسوماً حدد فيه يوم 28 نوفمبر موعداً للاقتراع. في المقابل، تواصل لجنة الانتخابات المركزية استكمال ترتيباتها اللوجستية والفنية، فيما انطلقت مرحلة الترشح في 26 سبتمبر وتستمر حتى 7 أكتوبر، على أن تبدأ الحملات الانتخابية رسمياً في 6 نوفمبر.