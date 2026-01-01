سموتريتش: إذا هاجمت مصر إسرائيل فلن تكون هناك سيناء

القدس المحتلة/سما/

أكد وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش"، أنه "لن تكون هناك سيناء إذا أقدمت مصر على مهاجمة إسرائيل"، وذلك خلال مقابلة مصورة قبيل الانتخابات البرلمانية المرتقبة في إسرائيل، مشيراً إلى الصراعات الدائرة حالياً.

وأوضح سموتريتش أن ما يمنع مصر من مهاجمة إسرائيل هو إدراكها أنه في حال الهجوم "لن تكون هناك سيناء، على الأقل"، مستبعداً تكرار مثل هذا السيناريو.

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن حركة حماس وحزب الله اللبناني "أضعف من أي وقت مضى"، مؤكداً أن مثل هذه الظروف لم تحدث سابقاً. وأضاف متحدثاً عن قطاع غزة: "82% من المنازل هناك مدمرة، ونسيطر على ما بين 60 إلى 70% من القطاع، الذي أصبح أنقاضاً"، معتبراً أن ذلك يشجع على الهجرة من غزة.