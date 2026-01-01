  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إعلاميون ونواب مصريون يهاجمون تصريحات سموتريتش: لن تكون هناك إسرائيل

الثلاثاء 06 أكتوبر 2026 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إعلاميون ونواب مصريون يهاجمون تصريحات سموتريتش: لن تكون هناك إسرائيل



القاهرة /سما/

شن إعلاميون ونواب ومؤثرون مصريون هجومًا حادًا على وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش"، بعد تصريحاته التي لوّح فيها بالمساس بشبه جزيرة سيناء حال تعرض إسرائيل لهجوم من مصر، فيما ذهب بعضهم إلى الرد عليه بالقول إنه في حال اندلاع مواجهة "لن تكون هناك إسرائيل".

وكان سموتريتش قد قال خلال مقابلة مصورة: ما الذي سيجعل مصر لا تهاجمنا؟ إنهم إذا هاجمونا فلن تكون هناك سيناء، على الأقل، وهي التصريحات التي جاءت بالتزامن مع إحياء مصر الذكرى الـ53 لحرب أكتوبر 1973.

ولم يصدر، وفق المعلومات الواردة، رد رسمي مصري على تصريحات سموتريتش، فيما أثارت كلماته ردود فعل غاضبة من شخصيات إعلامية وبرلمانية مصرية.

وتأتي ردود الفعل بالتزامن مع تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، أكد فيها أن مصر "لا تفرط في أرضها"، وأن القوات المسلحة تقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن البلاد ومقدراتها وأمنها القومي "في كل زمان وتحت أي ظرف".

وترتبط مصر وإسرائيل بمعاهدة سلام وقعت في واشنطن في 26 مارس 1979، عقب اتفاقيات كامب ديفيد، ونصت على إنهاء حالة الحرب وانسحاب إسرائيل من شبه جزيرة سيناء، إلى جانب ترتيبات أمنية متفق عليها بين الجانبين.

الأكثر قراءة اليوم

إيرلندا تنتفض غضبًا.. دعوة إسرائيلية صادمة لاستخدام "البيجر" والمنتخب الوطني يدخل على خط المواجهة

أزمة دبلوماسية تتصاعد.. بريطانيا تهدد بطرد 27 دبلوماسياً إسرائيلياً

تقرير سري لـCIA يدق ناقوس الخطر: إسرائيل تقترب من حرب أهلية وانهيار سياسي

ضوء أخضر أمريكي وتحركات عسكرية متسارعة.. إسرائيل تستعد لمهاجمة دولة عربية

استنفار إسرائيلي غير مسبوق قبل 7 أكتوبر.. كاتس يهدد سكان غزة وحماس بـ"ثمن يفوق كل تصور"

حاخام إسرائيلي بارز يفجر مفاجأة: السلام كان ممكناً تحت حكم العرب دون دولة إسرائيل

تصعيد خطير.. الحوثيون يحذرون شركات الطيران من مخاطر التحليق في الأجواء السعودية

الأخبار الرئيسية

استنفار إسرائيلي غير مسبوق قبل 7 أكتوبر.. كاتس يهدد سكان غزة وحماس بـ"ثمن يفوق كل تصور"

IMG_7326

"غزة تنزف منذ 3 سنوات".. غوتيريش يطلق نداءً عاجلاً: أوقفوا الحرب وافتحوا المعابر للمساعدات

غزة : شهداء وجرحى والاحتلال يواصل نسف المنازل بحي الشجاعية ويستهدف خان يونس

تقرير سري لـCIA يدق ناقوس الخطر: إسرائيل تقترب من حرب أهلية وانهيار سياسي

IMG_7321

حاخام إسرائيلي بارز يفجر مفاجأة: السلام كان ممكناً تحت حكم العرب دون دولة إسرائيل