إعلاميون ونواب مصريون يهاجمون تصريحات سموتريتش: لن تكون هناك إسرائيل

القاهرة /سما/

شن إعلاميون ونواب ومؤثرون مصريون هجومًا حادًا على وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش"، بعد تصريحاته التي لوّح فيها بالمساس بشبه جزيرة سيناء حال تعرض إسرائيل لهجوم من مصر، فيما ذهب بعضهم إلى الرد عليه بالقول إنه في حال اندلاع مواجهة "لن تكون هناك إسرائيل".

وكان سموتريتش قد قال خلال مقابلة مصورة: ما الذي سيجعل مصر لا تهاجمنا؟ إنهم إذا هاجمونا فلن تكون هناك سيناء، على الأقل، وهي التصريحات التي جاءت بالتزامن مع إحياء مصر الذكرى الـ53 لحرب أكتوبر 1973.

ولم يصدر، وفق المعلومات الواردة، رد رسمي مصري على تصريحات سموتريتش، فيما أثارت كلماته ردود فعل غاضبة من شخصيات إعلامية وبرلمانية مصرية.

وتأتي ردود الفعل بالتزامن مع تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، أكد فيها أن مصر "لا تفرط في أرضها"، وأن القوات المسلحة تقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن البلاد ومقدراتها وأمنها القومي "في كل زمان وتحت أي ظرف".

وترتبط مصر وإسرائيل بمعاهدة سلام وقعت في واشنطن في 26 مارس 1979، عقب اتفاقيات كامب ديفيد، ونصت على إنهاء حالة الحرب وانسحاب إسرائيل من شبه جزيرة سيناء، إلى جانب ترتيبات أمنية متفق عليها بين الجانبين.