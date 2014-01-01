النفط والذهب يتراجعان واليورو قرب أدنى مستوى في 17 شهرا

القدس المحتلة/سما/

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الثلاثاء، إذ أسهمت قوة صادرات الخام من الشرق الأوسط وسحب مجموعة السبع من مخزونات الطوارئ في تهدئة المخاوف بشأن الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4 سنتات، لتصل إلى 100.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 0003 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتًا، أو 0.1%، لتصل إلى 89.33 دولارًا للبرميل.

إلى ذلك، تراجعت أسعار الذهب اليوم، بضغط من ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأميركية، لكن الخسائر ظلت محدودة نظرًا لتراجع توقعات رفع المجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لسعر الفائدة هذا الشهر.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4128.69 دولارًا للأونصة (الأوقية)، فيما تحركت العقود الأميركية الآجلة للذهب قليلًا إلى 4156 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 60.67 دولارًا، وانخفض البلاتين 0.7% إلى 1710.08 دولارات والبلاديوم 0.2% إلى 1170.15 دولارًا.

وتحرك اليورو بالقرب من أدنى مستوى له في 17 شهرًا، متأثرًا بحالة الغموض السياسي والمخاوف المالية في أنحاء منطقة اليورو، في حين واصل الدولار مكاسبه القوية مدعومًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وانخفض اليورو بشكل طفيف إلى 1.1220 دولار في بداية التعاملات الآسيوية، بعدما تراجع في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له منذ مايو/أيار 2025، مواصلًا خسائره التي بلغت 1.2 بالمئة الأسبوع الماضي.

ومقابل الجنيه الإسترليني، سجل اليورو 84.83 بنس في أحدث التعاملات، بعدما تراجع بأكثر من واحد بالمئة خلال الأسبوع الماضي.