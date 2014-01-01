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تصعيد خطير في سلفيت.. مستوطنون يستهدفون بركسات بالحرق ويخطون شعارات عنصرية

الثلاثاء 06 أكتوبر 2026 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تصعيد خطير في سلفيت.. مستوطنون يستهدفون بركسات بالحرق ويخطون شعارات عنصرية



سلفيت /سما/

حاولت مجموعة من المستوطنين، فجر اليوم، إحراق بركسات لتربية الدجاج في منطقة الجيزة غرب قرية فرخة، جنوب غرب سلفيت، فيما أقدمت على خط شعارات عنصرية على الجدران.

وأفاد الناشط مصطفى بكر بأن المستوطنين حاولوا إضرام النار في بركس لتربية الدواجن داخل المزرعة البيئية (قمر البلد) ، إلى جانب خط شعارات عنصرية على جدران مزرعة تعود ملكيته للمواطنين طلال وجلال الخطيب، قبل أن يتدخل الأهالي ويمنعوا وصول النيران إلى المنشآت والحيلولة دون وقوع أضرار أكبر.

وأضاف أن المستوطنين خطّوا شعارات عنصرية على جدران البركس، من هذه العبارات (لاشيء سيحرك المنطقة ، لا أحد سيُزحزح الأرض)، وهذا يعني انهم سيبقون بالبؤرة التي اقاموها على أراضي المواطنين بالمنطقة.

وأشار بكر إلى أن يقظة الأهالي وتدخلهم السريع حالت دون تمكنهم من إتمام إحراق المزرعة وبركس الدجاج، فيما أثار الاعتداء حالة من القلق بين المواطنين، خاصة في ظل تكرار الاعتداءات على الأراضي والممتلكات في مناطق مختلفة من محافظة سلفيت.

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