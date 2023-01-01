"غزة تنزف منذ 3 سنوات".. غوتيريش يطلق نداءً عاجلاً: أوقفوا الحرب وافتحوا المعابر للمساعدات

وكالات /سما/

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك عشية الذكرى الثالثة لهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال غوتيريش في بيان إن الوقت قد حان لتحويل وقف إطلاق النار إلى اتفاق دائم، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، مع ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي.

وأكد أن تحقيق السلام المستدام يتطلب بناء مسار سياسي شامل يقود إلى تسوية دائمة في المنطقة، مشدداً على استمرار التزام الأمم المتحدة بهذه الأهداف.

كما دعا إلى العمل من أجل مستقبل يتمكن فيه الفلسطينيون والإسرائيليون من العيش جنباً إلى جنب في أمن وسلام، مع احترام حقوقهم وحماية كرامتهم وتحقيق تطلعاتهم المشروعة.

وأشار غوتيريش إلى أن الهجوم الذي نفذته حركة حماس داخل إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي وصفه بأنه "مروّع"، أسفر عن مقتل 1221 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين، وفق إحصاءات استندت إلى بيانات رسمية.

وأضاف أن آثار ذلك اليوم لا تزال حاضرة بعد مرور ثلاث سنوات، سواء بالنسبة للأسر التي فقدت أبناءها أو للناجين الذين تغيرت حياتهم إلى الأبد. كما أعرب عن حزنه على الضحايا الذين قُتلوا خلال الهجمات أو توفوا أثناء الأسر، مؤكداً ضرورة عدم نسيان معاناتهم أو الألم المستمر الذي تعيشه أسرهم.