  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"غزة تنزف منذ 3 سنوات".. غوتيريش يطلق نداءً عاجلاً: أوقفوا الحرب وافتحوا المعابر للمساعدات

الثلاثاء 06 أكتوبر 2026 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"غزة تنزف منذ 3 سنوات".. غوتيريش يطلق نداءً عاجلاً: أوقفوا الحرب وافتحوا المعابر للمساعدات



وكالات /سما/

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك عشية الذكرى الثالثة لهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال غوتيريش في بيان إن الوقت قد حان لتحويل وقف إطلاق النار إلى اتفاق دائم، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، مع ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي.

وأكد أن تحقيق السلام المستدام يتطلب بناء مسار سياسي شامل يقود إلى تسوية دائمة في المنطقة، مشدداً على استمرار التزام الأمم المتحدة بهذه الأهداف.

كما دعا إلى العمل من أجل مستقبل يتمكن فيه الفلسطينيون والإسرائيليون من العيش جنباً إلى جنب في أمن وسلام، مع احترام حقوقهم وحماية كرامتهم وتحقيق تطلعاتهم المشروعة.

وأشار غوتيريش إلى أن الهجوم الذي نفذته حركة حماس داخل إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي وصفه بأنه "مروّع"، أسفر عن مقتل 1221 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين، وفق إحصاءات استندت إلى بيانات رسمية.

وأضاف أن آثار ذلك اليوم لا تزال حاضرة بعد مرور ثلاث سنوات، سواء بالنسبة للأسر التي فقدت أبناءها أو للناجين الذين تغيرت حياتهم إلى الأبد. كما أعرب عن حزنه على الضحايا الذين قُتلوا خلال الهجمات أو توفوا أثناء الأسر، مؤكداً ضرورة عدم نسيان معاناتهم أو الألم المستمر الذي تعيشه أسرهم.

الأكثر قراءة اليوم

إيرلندا تنتفض غضبًا.. دعوة إسرائيلية صادمة لاستخدام "البيجر" والمنتخب الوطني يدخل على خط المواجهة

أزمة دبلوماسية تتصاعد.. بريطانيا تهدد بطرد 27 دبلوماسياً إسرائيلياً

فضيحة سياسية في إسرائيل.. أوامر بإبقاء حماس في السلطة خلال "الجرف الصامد" في 2014

خلال اجتماع الكابينت.. زامير: 4 آلاف من منفذي هجوم 7 أكتوبر قُتلوا والباقون على قائمة الملاحقة

الأونروا وترامب وأسماء فلسطينية بين مرشحي نوبل السلام

تصعيد خطير.. الحوثيون يحذرون شركات الطيران من مخاطر التحليق في الأجواء السعودية

الظروف قبل 7 من اكتوبر كانت تنذر بانفجار كبير ..لازاريني: استقالتي كانت ستمنح خصوم الأونروا انتصاراً مجانياً

الأخبار الرئيسية

غزة : شهداء وجرحى والاحتلال يواصل نسف المنازل بحي الشجاعية ويستهدف خان يونس

تقرير سري لـCIA يدق ناقوس الخطر: إسرائيل تقترب من حرب أهلية وانهيار سياسي

IMG_7321

حاخام إسرائيلي بارز يفجر مفاجأة: السلام كان ممكناً تحت حكم العرب دون دولة إسرائيل

"أنصار الله" تعلن استهداف مطارين ومنشآت نفطية سعودية.. والتحالف يرد بقصف مواقع الجماعة في اليمن

أزمة دبلوماسية تتصاعد.. بريطانيا تهدد بطرد 27 دبلوماسياً إسرائيلياً