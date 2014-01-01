غزة : شهداء وجرحى والاحتلال يواصل نسف المنازل بحي الشجاعية ويستهدف خان يونس

غزة /سما/

استشهد مواطنان صباح اليوم احدهما في قصف دراجة هوائية بشارع عمر المختار وسط مدينة غزة واخر متأثراً بجراحه في خانيونس جنوب القطاع .

وواصل الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ364 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وأدّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد مواطن واحد وإصابة أعداد أخرى بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد المواطن هشام أبو جلالة بغارة في مواصي خان يونس أدت أيضا إلى اصابة امرأة وطفليها.

ونفذ جيش الاحتلال غارتين منفصلتين بخان يونس أصيب خلالها عدد من المواطنين بجراح.

وفجر اليوم نفذ جيش الاحتلال عمليتي نسف جديدتان شرقي مدينة غزة.

وأطلقت الزوارق الحربية الاسرئيلية قذائها على سواحل مدينة غزة.

الاحصائيات

بلغ عدد من وصل مشافي وزارة الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية ستة شهداء و26 إصابة.

منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء:1460 شهيدا، إضافة إلى 5116 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 836 شهيدا.

بلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 74243 شهيدا، و175232 مصابا.