طقس فلسطين : انخفاض على درجات الحرارة وأمطار متفرقة اليوم

رام الله /سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائمًا إلى غائم جزئي، وتتهيأ الفرصة خلال ساعات الصباح الباكر وحتى الظهيرة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، خاصة الشرقية والجنوبية.

ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وخلال ساعات المساء والليل، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، وباردًا نسبيًا في المناطق الجبلية ومعتدلًا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صافٍ ومعتدلًا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام. وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، ومعتدلًا في المناطق الجبلية وحارًا نسبيًا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائمًا جزئيًا، ومعتدلًا في المناطق الجبلية وحارًا نسبيًا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال اليوم الثلاثاء من خطر تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية، ومن خطر تزحلق المركبات على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.