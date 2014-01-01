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استطلاع القناة 12 : آيزنكوت يتصدر.. الائتلاف دون الـ50 ونتنياهو تحت الضغط

الثلاثاء 06 أكتوبر 2026 01:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع القناة 12 : آيزنكوت يتصدر.. الائتلاف دون الـ50 ونتنياهو تحت الضغط



القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع رأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية أن حزب "يشار!"، بقيادة غادي آيزنكوت، يحتل المركز الأول بـ 23 مقعدا، متقدما على حزب الليكود، بقيادة بنيامين نتنياهو ، الذي حصل على 21 مقعدا.

وفي الوقت نفسه، تُظهر خريطة الكتل 54 مقعدا لأحزاب المعارضة، و49 مقعدا للائتلاف، و13 مقعدا للأحزاب العربية، بينما فاز حزبا هندل وزليخة بـ 4 مقاعد.

بحسب الاستطلاع، سيفوز حزب ياشار! بقيادة أيزنكوت بـ 23 مقعداً، وحزب الليكود بقيادة نتنياهو بـ 21 مقعداً، وحزب نفتالي بينيت بـ 13 مقعدا.

أما حزب يسرائيل بيتينو بقيادة أفيغدور ليبرمان، والحزب الديمقراطي بقيادة يائير غولان ، فسيحصل كل منهما على 9 مقاعد.

حصلت القائمة المشتركة لحزب هاداش، وحزب تال، وحزب بلد، بقيادة يوسف جبارين، على 8 مقاعد، وكذلك حزب اليهودية التوراتية المتحدة، بقيادة يعقوب آشر . وحصل حزب شاس، بقيادة أرييه درعي، وحزب عوتسما يهوديت، بقيادة إيتامار بن غفير، على 7 مقاعد لكل منهما.

فاز حزب " الصهيونية الدينية"، بقيادة بتسلئيل سموتريتش وموشيه فيجلين ، بستة مقاعد.

وحصل حزب "الموحدة"، بقيادة منصور عباس، على خمسة مقاعد، بينما تجاوز حزب "الاحتياطيون والاقتصاديون"، بقيادة يواز هندل ويارون زليخا، نسبة الحسم الانتخابية بأربعة مقاعد.

إلى جانب مسألة التفويضات، بحث الاستطلاع أيضاً المسؤولية عن إخفاق السابع من أكتوبر. أجاب 47% من المشاركين بأن الحكومة والجيش يتحملان المسؤولية بالتساوي، بينما ألقى 25% بالمسؤولية على الحكومة وحدها، و17% على الجيش فقط.

استطلعت الدراسة أيضًا مدى مسؤولية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في رأي العامة، عن فشل أحداث 7 أكتوبر. أجاب 65% من المشاركين بأن نتنياهو يتحمل مسؤولية كبيرة.

عند سؤالهم عن تشكيل لجنة تحقيق حكومية للتحقيق في إخفاق السابع من أكتوبر، أجاب 66% من المشاركين بتأييدهم لهذه الخطوة.

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