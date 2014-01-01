تقرير سري لـCIA يدق ناقوس الخطر: إسرائيل تقترب من حرب أهلية وانهيار سياسي

القدس المحتلة/سما/

كشفت مصادر أميركية أن تقييمًا سريًا أعدته وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA) حذّر من تعرض إسرائيل لخطر الانزلاق نحو حرب أهلية أو انهيار سياسي، في ظل تصاعد التصدعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل البلاد، بعد سنوات من الحروب في غزة ولبنان وإيران.

وبحسب المصدرين اللذين تحدثا إلى موقع «دروب سايت نيوز» الأميركي، أُعد التقرير في أغسطس/آب الماضي تحت عنوان «الاختراق من الداخل»، على يد خبراء في «الوحدة الحمراء» التابعة لوكالة المخابرات المركزية، وهي وحدة تُعنى بإجراء تقييمات وتحليلات استشرافية خارج الأطر التقليدية.

ويبدو أن التقدير يقتصر على المواطنين اليهود في إسرائيل، ولا يأخذ في الحسبان المواطنين العرب الذين يشكلون نحو 20% من سكانها. ولم تردّ وكالة الاستخبارات المركزية على طلب للتعليق.

أشار خبراء وكالة المخابرات المركزية إلى مزيج متقلب من الضغوط التي تتلاقى قبيل انتخابات إسرائيل في 27 أكتوبر: أزمة اقتصادية وارتفاع الإنفاق العسكري؛ وعودة قدامى المحاربين المدججين بالسلاح من قتال مطول، ويعاني الكثير منهم من صدمات نفسية شديدة؛ وتزايد الغضب إزاء إعفاء الرجال المتشددين من الخدمة العسكرية؛ وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية؛ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يكافح من أجل السلطة، والذي، وفقًا للتقرير، يشعل أزمة دستورية.

تُكلَّف "الفرق الحمراء" التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بوضع تحليلات وأفكار تتحدى الافتراضات السائدة وتكشف عن التفكير الجماعي أو نقاط الضعف المتأصلة في جهاز الاستخبارات.

وأشار مصدر في م الاستخبارات إلى أن "كتّاب هذه التقارير خبراء في الشأن الإسرائيلي".

وأضاف: "هذا ليس مجرد افتراضات خيالية، فمع الانتخابات المقبلة والانقسامات داخل إسرائيل، ينبغي أن نأخذ استنتاجهم على محمل الجد، وهو أن إسرائيل على بُعد شرارة واحدة من صراع داخلي حقيقي.

أظهر التقرير أحد أعمق الانقسامات في إسرائيل بشأن التجنيد العسكري، مع استمرار إعفاء الحريديم من الخدمة وحصولهم على دعم الدولة. ومع تكرار استدعاء جنود الاحتياط وإبعادهم عن أعمالهم وعائلاتهم، تصاعد الغضب الشعبي تجاه هذا الإعفاء، في وقت يرفض فيه قادة الحريديم التجنيد باعتباره تهديدًا لحياتهم الدينية ودراسة التوراة.

كما تحملت الأسر تكاليف سياسات إسرائيل العدوانية. فقد بلغت أسعار المواد الغذائية مستويات قياسية، حيث ارتفعت تكلفة الغذاء - بما في ذلك الفواكه والخضراوات الطازجة - بنسبة 9.5% خلال العامين الماضيين، مما فاقم أزمة غلاء المعيشة الحادة أصلاً بعد سنوات من الحرب.

تنقسم الأحزاب الصهيونية الرئيسية المعارضة لنتنياهو حول قيادة الائتلاف واستراتيجيته، في حين أن أحد المحاور الرئيسية للهجوم على نتنياهو هو تحميله مسؤولية الإخفاق الأمني في 7 أكتوبر.

وقد أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن كلاً من كتلة نتنياهو وكتلة مناهضة نتنياهو يكافحان من أجل الحصول على 61 مقعداً اللازمة لتشكيل الحكومة.

حذرت المصادر من أن اجتماع التشرذم السياسي وتزايد أعداد المحاربين القدامى المدججين بالسلاح والمصابين بصدمات نفسية له سوابق تاريخية.

وقال: "كانت قوات الفريكوربس الألمانية تُعرف بأنها تضم جنودًا يعانون من الصدمات النفسية، ويحملون السلاح، ويتعطشون للدماء". وأضاف: "لا أقول إن إسرائيل بعد غزة هي ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، ولكن هناك بالتأكيد جوانب متشابهة بينهما في رأيي".

تواجه إسرائيل أيضاً عزلة متزايدة في الخارج، بما في ذلك تراجع الدعم في الولايات المتحدة، وهو ما وصفه مسؤولون إسرائيليون أنفسهم في أحاديث خاصة بأنه تهديد طويل الأمد. وأشار تقرير أغسطس/آب إلى تنامي وضع إسرائيل كدولة شبه منبوذة كعامل قد يؤدي إلى تفككها.

بحسب تقييم آخر لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) نشرته مجلة "كابيتال آند إمباير" في يوليو/تموز، يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن الإجماع السياسي الأمريكي الذي يقوم عليه التحالف آخذ في التفكك، وأن استمرار الاعتماد على مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأمريكية المباشرة قد يصبح في نهاية المطاف غير مقبول سياسياً.

وكان ردهم هو السعي إلى مزيد من الاندماج في الجيش الأمريكي وأجهزة الاستخبارات والأمن، وهي روابط سيجد المسؤولون في الإدارات اللاحقة صعوبة أكبر في فكها.

وبحلول ربيع هذا العام، ارتفعت نسبة الأمريكيين الذين ينظرون إلى إسرائيل نظرة سلبية إلى 60%، مقارنةً بـ 53% في العام السابق، وفقاً لاستطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث.

يتجلى هذا التراجع في الدعم بشكل متزايد داخل المؤسسة الأمنية القومية الأمريكية أيضاً.

وقال المصدر: "إن مجتمع الاستخبارات، شأنه شأن أمريكا والجيش، كما هو الحال في كل مكان، يشعر بإحباط متزايد إزاء رأس المال الحقيقي والسياسي المستثمر في دعم إسرائيل.

وبينما نمضي قدماً في دمج قدراتنا العسكرية والصناعية معهم، يتزايد الإحباط لأننا نفعل ذلك من أجل دولة زجّت بنا في حرب نخسرها، دولة تتجسس علينا".

سعى تقرير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) أيضًا إلى دراسة كيفية تضافر هذه الضغوط في حال تفاقم الأزمة الداخلية في إسرائيل، وكيف يمكن لشرارة واحدة أن تحوّل انقسامًا سياسيًا إلى صراع أهلي مفتوح، وما يترتب على ذلك.

ومن بين السيناريوهات المطروحة: سحب شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأجنبية استثماراتها أو موظفيها من إسرائيل، مما يزيد من تدهور اقتصادها المنهك أصلًا؛ وإعادة الحكومات الإقليمية النظر في القيمة السياسية والاستراتيجية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بشكل أعمق؛ واستغلال حماس أو حزب الله فترة الضعف الداخلي. وقد استخدم التقرير مصطلح "الصراع الأهلي"، وفقًا للمصادر.

لعقود طويلة، لم تعتمد قوة إسرائيل على الأسلحة والدعم الأمريكي فحسب، بل أيضاً على الاعتقاد السائد بأن هيمنتها العسكرية وتفوقها الاستخباراتي وتماسكها الداخلي تجعلها دولة منيعة عملياً. لكن كما حذر التقييم، فإنه تحت هذا المظهر من القوة الهائلة، تتراكم في إسرائيل تناقضات اقتصادية وسياسية واجتماعية قد لا تستطيع القوة العسكرية وحدها احتواءها.