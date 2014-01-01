حاخام إسرائيلي بارز يفجر مفاجأة: السلام كان ممكناً تحت حكم العرب دون دولة إسرائيل

القدس المحتلة/سما/

أطلق زعيم التيار الحريدي الليتواني، الحاخام دوف لاندو، الاثنين، تصريحات مثيرة للجدل بشأن الصهيونية وإنشاء دولة إسرائيل، وأقر بأنه “لو حكم العرب لكان الوضع جيدا”.

وذكرت القناة 12 العبرية، مساء الاثنين، أن الحاخام لاندو قد صرح بأنه كان يمكن العيش بسلام مع العرب دون دولة.

وأكدت القناة أنها حصلت على لقطات نادرة للحاخام لاندو أثناء الحرب، دون ذكر التاريخ تحديدا، جرت وقائعها في منزله ببلدة بني براك، وسط إسرائيل، أمام عدد قليل من الحاخامات خلال الحديث عن أزمة تجنيد اليهود “الحريديم” في الجيش.

وأضاف: “لا أدري ماذا كان سيحدث لو لم تكن هناك دولة في البداية، ولو أقيمت حكومة تابعة للأمم المتحدة هنا، لكان الوضع ممتازا”.

وتابع: “كان من الممكن العيش بسلام مع العرب دون دولة، ولكان الوضع جيدا لو حكم العرب هنا أيضا”.

وبشأن عداء الصهيونية للعالم العربي، قال الحاخام لاندو: “لقد جعلوا العرب يكرهوننا ولقد جلبوا الكوارث المادية، وليس الروحية فقط، على شعب إسرائيل، لم يسبق في التاريخ أن كره العرب بهذا القدر”.

وحول تجنيد اليهود “الحريديم في الجيش الإسرائيلي، قال لاندو: “المقاتلون يقتلون لأن حاخاماتهم يعلمونهم التوراة المحرفة، كما أنهم يرتكبون العديد من الأفعال ليس من أجل الخلاص، بل من أجل شرف الدولة”.

ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل، البالغ عددهم أكثر من 10 ملايين نسمة، ويرفضون أداء الخدمة العسكرية بدعوى التفرغ لدراسة التوراة، معتبرين أن الاندماج في المجتمع العلماني يهدد هويتهم الدينية.

ويتفاقم الخلاف بشأن تجنيد “الحريديم” في ظل الاستدعاء المتواصل لمئات من جنود الاحتياط، مع استمرار التصعيد على جبهات عدة، بينها غزة ولبنان وإيران والضفة الغربية المحتلة.

وعلى مدى عقود، حصل أفراد هذه الطائفة على تأجيلات متكررة للخدمة العسكرية بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء المحددة حاليا بـ26 عاما.

وفي يونيو/ حزيران 2024، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بإلزام الحريديم بأداء الخدمة العسكرية، ووقف الدعم المالي للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها التجنيد.