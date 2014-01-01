تصعيد خطير.. الحوثيون يحذرون شركات الطيران من مخاطر التحليق في الأجواء السعودية

صنعاء/وكالات /

حذرت جماعة الحوثيين، اليوم الاثنين، شركات الطيران الدولية من التحليق في المجال الجوي السعودي، بالتزامن مع تصعيد عسكري وأمني متسارع في المنطقة.

وجاء التحذير بالتزامن مع إعلان الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق تحت اسم "فجر اليمن"، بهدف استعادة العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة كافة.

وذكرت وسائل إعلام موالية للحوثيين أن "هيئة تنسيق بحري" التابعة للجماعة أصدرت بيانا حذرت فيه من أن المجال الجوي السعودي لن يكون آمنا ما دام ما وصفته بـ"العدوان" مستمرا.

وفي المقابل، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، عبر منصة "إكس"، انطلاق عملية "فجر اليمن".

وأكد العليمي أن إرادة الشعب اليمني وبسالة القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها، بدعم من الأشقاء والأصدقاء، ستقود البلاد نحو فجر جديد من الحرية والسلام والاستقرار.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أن العملية تهدف إلى إنهاء انقلاب جماعة الحوثي واستعادة الشرعية في البلاد.