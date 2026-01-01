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مستوطنون يعتدون على مزارعين ويسرقون ثمار الزيتون في النزلة الشرقية

الإثنين 05 أكتوبر 2026 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يعتدون على مزارعين ويسرقون ثمار الزيتون في النزلة الشرقية



طولكرم /سما/

اعتدى مستوطنون، اليوم الاثنين، على مزارعين من عائلة كتانة، أثناء قطفهم ثمار الزيتون في أراضيهم في قرية النزلة الشرقية شمال طولكرم، وسرقوا الثمار منهم.

وقال رئيس مجلس قروي النزلة الشرقية وائل كتانة، إن مجموعة من المستوطنين المسلحين هاجمت المزارع علي عواد كتانة أثناء قطفه ثمار الزيتون برفقة عائلته، وأجبرته على مغادرة أرضه وعدم العودة إليها، واستولت على ثمار الزيتون ومنعته من أخذها.

وأضاف أن القرية وأراضيها تتعرضان لهجمات متكررة من قبل المستوطنين القادمين من البؤرة الاستعمارية التي أقاموها على أراضي القرية الشمالية الشرقية، بعد الاستيلاء عليها، مشيراً إلى أنهم يهاجمون المزارعين ويطردونهم من أراضيهم تحت تهديد السلاح.

وحذر من أن استمرار هذه الاعتداءات يهدد بالاستيلاء على مزيد من الأراضي الزراعية وحرمان أصحابها من مصدر رزقهم.

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