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أزمة دبلوماسية تتصاعد.. بريطانيا تهدد بطرد 27 دبلوماسياً إسرائيلياً

الإثنين 05 أكتوبر 2026 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
أزمة دبلوماسية تتصاعد.. بريطانيا تهدد بطرد 27 دبلوماسياً إسرائيلياً



القدس المحتلة/سما/

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن بريطانيا أبلغت مسؤولين إسرائيليين بأنها قد تتخذ إجراءات دبلوماسية تصعيدية، تشمل طرد 27 دبلوماسياً إسرائيلياً من سفارة تل أبيب في لندن، إذا لم يتراجع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عن قراره إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية.

ووفقاً للقناة ١٣ العبرية نقل السفير البريطاني لدى إسرائيل، سايمون والترز، رسالة إلى مسؤولين إسرائيليين مفادها أن لندن سترد بالمثل في حال تنفيذ قرار إغلاق القنصلية وسحب الاعتمادات الدبلوماسية من موظفيها.

ويأتي هذا التطور في ظل تدهور غير مسبوق في العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل، بلغ ذروته الشهر الماضي مع فرض لندن عقوبات اقتصادية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وكان ساعر قد أعلن، رداً على العقوبات البريطانية، جملة من الإجراءات شملت إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية وإلغاء الامتيازات الدبلوماسية لموظفيها، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ يوم الخميس المقبل.

وتشير التقديرات إلى أن الأزمة الدبلوماسية بين الجانبين مرشحة للتصاعد، في حال مضت إسرائيل في تنفيذ قرارها دون تراجع.

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