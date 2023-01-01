نتنياهو: 7 أكتوبر كان بداية مخطط إيراني لتدمير إسرائيل

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شكّل، بحسب زعمه، بداية خطة إيرانية أوسع استهدفت "محو إسرائيل"، معتبراً أن الهجوم الذي نفذته حركة حماس من قطاع غزة كان جزءاً من ما وصفه بـ"محور إيران".

وأضاف نتنياهو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، أن إسرائيل ردّت على الهجوم عبر القتال على عدة جبهات، شملت قطاع غزة ولبنان وسوريا، مشيراً إلى أن حكومته استهدفت جماعات حليفة لإيران، إضافة إلى الترسانة الصاروخية الإيرانية وبرنامجها النووي.

وأوضح أن إيران سعت إلى تطويق إسرائيل عبر ما وصفه بـ"حلقة ثلاثية من النار"، تتكون من جماعات مسلحة تحيط بإسرائيل، وآلاف الصواريخ، إلى جانب برنامج نووي قال إنه كان يهدف إلى تدمير الدولة الإسرائيلية.

كما أشار إلى أن إسرائيل أقامت مناطق عازلة في غزة ولبنان وسوريا بهدف تعزيز الردع ومنع تكرار هجمات مماثلة.

وتأتي تصريحات نتنياهو قبل نحو أسبوعين من الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، في وقت يسعى فيه إلى إبراز سجل حكومته في مواجهة حماس وحزب الله وإيران.

وفي السياق، كرر رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ الدعوة إلى التحقيق في ملابسات الإخفاق الأمني الذي رافق هجوم 7 أكتوبر، دون أن يطالب صراحة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية.

وقال هرتسوغ، خلال مراسم أُقيمت في القدس لإحياء ذكرى الهجوم، إن المجندات المسؤولات عن مراقبة الحدود نقلن تحذيرات بشأن مؤشرات مقلقة واستعدادات من جانب حماس، لكن هذه التحذيرات لم تُترجم إلى تقدير شامل للموقف.

وأضاف أن الدروس المستخلصة تؤكد ضرورة عدم تجاهل المؤشرات المقلقة، والتحقيق في كيفية وقوع الهجوم، لافتاً إلى أن إسرائيل تواجه أيضاً انقسامات داخلية حادة في خضم المعركة الانتخابية.

من جانبه، أقرّ رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير بأن الجيش "أخفق في مهمته الأساسية المتمثلة بالدفاع عن مواطني إسرائيل" في 7 أكتوبر، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية ملزمة بالتحقيق في أحداث ذلك اليوم واستخلاص العبر منها، وعدم السماح لأعدائها بتعزيز قدراتهم دون عائق.