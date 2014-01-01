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السيسي: أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

الإثنين 05 أكتوبر 2026 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي: أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري



القاهرة /وكالات /

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأضاف: “كان واجبا علينا بل كان قدرنا ومسؤوليتنا الـوطنية والتاريخية أن نواجه التحديات، ولقد كان نصر أكتوبر العظيم ثمرة سنوات من العمل الدؤوب والإعداد المتقن.

وواصل الرئيس السيسي، “نستحضر ذكرى نصر أكتوبر المجيد؛ للوقوف أمام صفحات التاريخ المضيئة لنستلهم الدروس والعبر”.

وجدد إدانة مصر ورفضها القاطع، لأى اعتداءات تستهدف الدول العربية، كما أكد على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة، فى الممرات البحرية الدولية.

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