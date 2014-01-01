الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 74,243 شهيداو

غزة /سما/

أعلنت الصحة يوم الإثنين، عن وصول 6 شهداء (بينهم 3 شهداء جدد، و2 متأثرين بإصابتهما، وشهيد جرى انتشال جثمانه)، و26 إصابة، إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي، بارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، إلى 74,243، فيما بلغ إجمالي الإصابات 175,232.

وبحسب التقرير الإحصائي، فقد بلغت حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، 1,460 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 5,116، إضافة إلى انتشال جثامين 836 شهيدًا.