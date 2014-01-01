استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بنيران الاحتلال عند مدخل بني نعيم شرق الخليل

الخليل /سما/

أصيب 3 مواطنين صباح اليوم الاثنين، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مركبة قرب مدخل بلدة بني نعيم شرق الخليل، بحجة الاشتباه بمحاولة تنفيذ عملية دهس.

وقالت مصادر فلسطينية ان الشهيد هو الشاب محمود هاني إدعيس 41 عام من مدينة يطا قضاء الخليل والذي استشهد بعد ان اطلق الجيش الإسرائيلي النار على مركبته عند مدخل بني نعيم ظهر اليوم.

وذكر جيش الاحتلال إن قواته قتلت فلسطيني وإصابته اثنين بجروح إحداها خطيرة.

وبحسب شهود عيان فإن المركبة التي أطلق عليها النار تقل عمالا

وذكرت مصادر إسرائيلية أن ثلاثة مواطنين أصيبوا في الحادث، ولم يصب اي احد من الجنود.

وذكر شاهد عيان، بأنه شاهد جنود الاحتلال يقومون باخراج شخصين من داخل السيارة التي أطلقوا عليها النيران.

واضاف، بان الشخصين تم القائهما على الأرض وتغطيتهما ومنع الجنود اي احد بالاقتراب منهما، بما في ذلك سيارتي اسعاف.