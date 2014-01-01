فضيحة سياسية في إسرائيل.. أوامر بإبقاء حماس في السلطة خلال "الجرف الصامد" في 2014

القدس المحتلة/سما/

كشف مسؤول عسكري إسرائيلي سابق عن معطيات جديدة تتعلق بأهداف إسرائيل خلال العدوان على قطاع غزة عام 2014، مؤكداً أن المستوى السياسي آنذاك تبنى سياسة تقوم على الإبقاء على حركة حماس في موقع السلطة والحكم داخل القطاع.

وقال رئيس شعبة العمليات السابق في الجيش الإسرائيلي، نمرود شيفر، خلال مقابلة في بودكاست أجراها معه الكاتب والصحافي الإسرائيلي بن كسبيت، إن المستوى السياسي خلال عملية "الجرف الصامد" عام 2014 وجّه المؤسسة العسكرية نحو هدف محدد يتمثل في الحفاظ على حكم حماس في غزة وعدم إسقاطه.

وأضاف شيفر أن "المستوى السياسي حدّد أن الغاية تقوم على بقاء حماس صاحبة السيادة"، موضحاً أن التعليمات كانت تنص على: "نحن لا نحسم المعركة ضد حماس ولا نزيلها من الحكم، وإنما نعيد الهدوء على أساس بقاء حماس صاحبة السيادة والحكم في قطاع غزة".

وأثارت تصريحات شيفر تفاعلاً واسعاً في الأوساط الإسرائيلية، في ظل تصاعد الجدل بشأن السياسات التي اتبعتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تجاه قطاع غزة وحركة حماس خلال السنوات التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر 2023.

وتُضاف هذه التصريحات إلى سلسلة من الشهادات والانتقادات الصادرة عن مسؤولين وعسكريين إسرائيليين سابقين، والتي تتناول طريقة إدارة الحكومات الإسرائيلية للملف الفلسطيني وعلاقتها بحكم حماس في قطاع غزة.