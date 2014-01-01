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هزة سياسية في إسبانيا.. رئيس الوزراء يعلن حل البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة

الإثنين 05 أكتوبر 2026 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هزة سياسية في إسبانيا.. رئيس الوزراء يعلن حل البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة



مدريد/سما/

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، يوم الاثنين، إلى انتخابات مبكرة في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وذلك في خطاب وجهه للإسبانييين.

وكان مقربون من سانشيز، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، قالوا لـ"بلومبرغ"، إن وزراء في الحكومة ومسؤولين بارزين آخرين في الحكومة والحزب الاشتراكي يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة باعتبارها أفضل استراتيجية بعد خسارة برلمانية ألحقت ضرراً بالحكومة الأسبوع الماضي.

وأضافوا أن "سانشيز" أمضى عطلة نهاية الأسبوع في اجتماعات مع شخصيات بارزة.

وبدأت التكهنات بشأن إجراء انتخابات مبكرة تكتسب زخماً الجمعة، بعدما رفض البرلمان مشروعي قانون طارئين للإسكان قدمتهما الحكومة.

وتلقّى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز هزيمة كبيرة في انتخابات إقليمية جرت في إقليم إكستريمادورا، في أول اختبار انتخابي لحزبه الاشتراكي.

وواجه ائتلاف الأقلية الذي يقوده سانشيز صعوبات في تمرير التشريعات منذ توليه السلطة في عام 2023، لكن الهزيمة الأخيرة كانت مؤثرة بشدة لأن توفير مساكن بأسعار معقولة يمثل قضية أساسية بالنسبة لمؤيديه.

وتنتهي ولاية سانشيز في يوليو 2027. وتتراجع معدلات تأييد الحكومة في استطلاعات الرأي منذ أشهر، فيما يحظى حزب الشعب المحافظ وحزب "فوكس" اليميني المتطرف بتأييد كافٍ لتشكيل حكومة ائتلافية.

وقد تمنح الهزيمة البرلمانية سانشيز والاشتراكيين فرصة لبناء خطاب انتخابي في مواجهة اليمين.

وتولى سانشيز السلطة للمرة الأولى في عام 2018، ولم يكمل أي ولاية حتى الآن، بعدما دعا إلى انتخابات مبكرة مرتين. وأمضى 8 أعوام في السلطة وهو يتعامل مع سلسلة من الأزمات.

ولم يتمكن خلال ولايته الحالية من تقديم موازنة حكومية واحدة، في وقت تكاثرت فيه قضايا الفساد المرتبطة بحزبه أو أسرته. وخلال الصيف، أدى الوصول غير القانوني لنحو 80 ألف مهاجر إلى مدينة سبتة الإسباني في شمال إفريقيا إلى موجة جديدة من الاستياء الاجتماعي.

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