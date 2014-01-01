خلال اجتماع الكابينت.. زامير: 4 آلاف من منفذي هجوم 7 أكتوبر قُتلوا والباقون على قائمة الملاحقة

القدس المحتلة/سما/

كشف رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، عن معطيات تتعلق بمهاجمي السابع من أكتوبر 2023، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي يواصل ملاحقة كل من شاركوا في الهجوم.

وقال زامير إن نحو 6000 شخص عبروا السياج الحدودي واقتحموا إسرائيل خلال هجوم السابع من أكتوبر، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية "قضت على 4000 منهم"، فيما لا يزال نحو 2000 شخص على قيد الحياة.

وأضاف: "سنصل إليهم حتى آخر واحد منهم"، في إشارة إلى استمرار عمليات الملاحقة والاستهداف التي تنفذها إسرائيل ضد المشاركين في الهجوم، سواء داخل قطاع غزة أو خارجه.

ويأتي هذا التصريح في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، حيث تؤكد القيادة العسكرية الإسرائيلية أن ملاحقة المسؤولين والمشاركين في هجوم 7 أكتوبر لا تزال تمثل أحد الأهداف الرئيسية للمؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية.

وتعكس تصريحات زامير توجه إسرائيل لمواصلة سياسة الاغتيالات والملاحقات الأمنية ضد من تتهمهم بالمشاركة في الهجوم، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع وسط تصاعد الانتقادات الدولية للأوضاع الإنسانية والضحايا المدنيين.

ولم تصدر على الفور تفاصيل إضافية أو بيانات مستقلة تؤكد الأرقام التي أوردها رئيس الأركان الإسرائيلي بشأن أعداد المشاركين الذين تم قتلهم أو ملاحقتهم.