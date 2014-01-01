معركة كسر العظم.. لولا وبولسونارو وجهاً لوجه في سباق يحدد مستقبل البرازيل

وكالات /يما/

تتجه البرازيل إلى جولة إعادة رئاسية حاسمة في 25 تشرين الأول بعد أن فشل الرئيس الحالي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا والسيناتور فلافيو بولسونارو، في الحصول على الأغلبية في الجولة الأولى.

وأعلنت المحكمة الانتخابية العليا في برازيليا أن أيا من المرشحين لم يحصل على 50 في المئة أو أكثر من الأصوات اللازمة للفوز مباشرة. ووفق النتائج المعلنة، حصل بولسونارو على ما يزيد قليلا عن 55.8 مليون صوت، مقابل نحو 53.2 مليون صوت للولا.

ويبلغ لولا 80 عاماً ويسعى إلى ولاية رئاسية رابعة غير متتالية، فيما يبلغ فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو، 45 عاماً ويسعى إلى إعادة حركة والده اليمينية إلى الحكم.

ويتبنى فلافيو بولسونارو، الذي تصدّر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية البرازيلية، موقفاً مؤيداً لإسرائيل بشكل واضح، ويتعهد بتغيير العلاقات بين البلدين. • في حال انتخابه، يعتزم إعادة تعيين سفير لإسرائيل، ونقل السفارة البرازيلية إلى القدس، وزيارة البلاد في بداية ولايته. وقد صرّح سابقاً: "إذا ألقت إسرائيل سلاحها، فستزول"

ولأن أياً منهما لم يتجاوز عتبة الـ 50%، سيتنافسان مجدداً في الجولة الثانية في 25 أكتوبر وستحسم الرئاسة في انتخابات ثانية بين مرشحين يتبنيان توجهين متعارضين، في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية الذي يضم نحو 214 مليون نسمة. وتبدأ الولاية الرئاسية الجديدة في 5 كانون الثاني 2027.

ومع جولة ثانية، يتنافس المرشحان الآن على كسب ملايين الأصوات الإضافية. وتُشكل الأصوات التي ستُقلص الفارق الضئيل نحو 8% من الناخبين الذين دعموا المرشحين الآخرين، والذين لم يحصلوا إلا على نسبة ضئيلة من الأصوات. وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن المحللين يتوقعون أن يُحوّل معظم هؤلاء الناخبين، الذين دعموا في غالبيتهم مرشحي أحزاب أخرى من اليمين السياسي، دعمهم إلى بولسونارو.

ويتنافس 13 مرشحاً في الانتخابات، لكن برز مرشحان رئيسيان خلال الحملة. يسعى لولا، البالغ من العمر 80 عاماً، زعيم اليسار البرازيلي، إلى ولاية رئاسية رابعة. وينافسه بولسونارو، البالغ من العمر 45 عاماً، والذي يسعى إلى إعادة اليمين المتطرف بقيادة والده، الرئيس السابق جاير بولسونارو ، إلى السلطة .

وقد يكون لنتائج الانتخابات البرازيلية تداعيات تتجاوز حدود البلاد. ففوز بولسونارو من شأنه أن يعزز سلسلة إنجازات مرشحي اليمين في أمريكا اللاتينية المتحالفين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بينما قد تؤدي ولاية ثانية للولا إلى توتر العلاقات بين البرازيل وواشنطن، في أعقاب الخلافات بين الإدارتين حول قضايا التجارة والأمن.