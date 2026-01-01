ضربة للمفاوضات.. الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والهند يصل إلى طريق مسدود

وكالات /سما/

كشفت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان أن المفاوضات الجارية بين الهند والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاقية تجارية جديدة وصلت إلى مرحلة من الجمود، في ظل صعوبة التوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا العالقة بين الجانبين.

وأوضحت سيثارامان أن تقديم تنازلات إضافية أو طرح مطالب تتجاوز ما تم التوصل إليه حتى الآن يعد أمرًا بالغ الصعوبة بالنسبة لكل من نيودلهي وواشنطن، مشيرة إلى أن المفاوضات تواجه تحديات تتعلق بمصالح الطرفين الاقتصادية والتجارية.

وأضافت أن المجال لا يزال مفتوحًا أمام إحراز تقدم في حال توفرت مرونة كافية لدى الجانبين، مؤكدة أن الهند والولايات المتحدة قد تتحركان نحو حلول وسط إذا ما ظهرت مساحة مناسبة للمناورة والتوافق.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في شباط/فبراير الماضي التوصل إلى تفاهمات بشأن اتفاق تجاري جديد مع الهند، تضمنت خفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المتبادلة على الواردات الهندية من 25% إلى 18%، مقابل تقليص نيودلهي رسومها الجمركية إلى الصفر على عدد من السلع، في خطوة وُصفت حينها بأنها تمهد لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

إلا أن التصريحات الجديدة لوزيرة المالية الهندية تشير إلى أن المباحثات لا تزال تواجه عقبات تحول دون إبرام الاتفاق بشكل نهائي، رغم الجهود المستمرة لتقريب وجهات النظر بين أكبر اقتصاد في العالم وخامس أكبر اقتصاد عالميًا.