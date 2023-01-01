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الاحتلال يفرج عن خمسة من معتقلي غزة عبر معبر كرم أبو سالم

الإثنين 05 أكتوبر 2026 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن خمسة من معتقلي غزة عبر معبر كرم أبو سالم



غزة /سما/

افرجت سلطات الاحتلال، مساء امس الأحد، عن خمسة اسرى فلسطينيين، كانوا معتقلين في سجون الاحتلال و تم وصولهم الي مشفي ناصر الطبي قادمين من معبر كرم ابو سالم.

وسهّلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) نقل المعتقلين الخمسة معبر كرم أبو سالم إلى مجمع ناصر الطبي. كما سهّل الصليب تواصلهم ولمّ شملهم مع عائلاتهم.

ومنذ عام 2023 سهلت اللجنة الدولية نقل أكثر من 2700 معتقلين أفرج عنهم بهذه الطريقة.

والمفرج عنهم وجميعهم من العمال الذين اعتقلوا قبل أسابيع قليلة هم: عصام ابو غليون، حازم حبيب، ساهر ابو مور ، احمد زعرب ومعاذ غنيم.

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