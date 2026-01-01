حقيبة الأمن مقابل حكومة وحدة.. عرض نتنياهو المفاجئ يضع غانتس أمام قرار مصيري

القدس المحتلة/سما/

كشفت تقارير إسرائيلية عن اتصالات خلف الكواليس بين حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو ورئيس «أزرق أبيض» بيني غانتس، في محاولة لبحث إمكانية التحالف السياسي قبيل الانتخابات الإسرائيلية.

وبحسب تقرير نشره موقع «سروغيم»، نقلاً عن قناة «كان» ان ثلاثة مصادر تحدثت عن عرض قدمه الليكود لغانتس لتعيينه وزيراً في الحكومة الحالية بشكل فوري، بهدف إظهار جدية المساعي لبناء ما وصفه التقرير بـ«حكومة وحدة وطنية».

ووفق التقرير، طُرحت خلال الاتصالات أيضاً إمكانية منح غانتس حقيبة الأمن، إلا أن غانتس رفض العروض التي نقلت إليه، بحسب المصدر ذاته.

في المقابل، نفى الليكود أن يكون غانتس قد تلقى عرضاً رسمياً لتثبيته أو ضمه إلى الحكومة، وقال الحزب في رده على التقرير: «بني غانتس لم يتلقَّ عرضاً».