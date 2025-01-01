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غزة تنزف من جديد: شهداء واغتيالات وعمليات نسف في اعتداءات إسرائيلية متواصلة

الإثنين 05 أكتوبر 2026 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة تنزف من جديد: شهداء واغتيالات وعمليات نسف في اعتداءات إسرائيلية متواصلة



غزة /سما/

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ363 على التوالي، عبر عمليات قصف وإطلاق نار وتحركات عسكرية طالت مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت مصادر طبية بأن أربعة مواطنين استشهدوا وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، في ظل تصاعد المخاوف من اتساع رقعة الخروقات واستمرار استهداف المدنيين.

وفي شمال قطاع غزة، استشهد المواطن محمد ناصر الدبس متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال قرب مستشفى اليمن السعيد، بعدما أُصيب خلال ساعات الليل الماضية.

وفي وسط القطاع، اغتالت طائرة مسيّرة إسرائيلية الشاب صقر القيسي إثر استهداف مركبة في محيط منطقة الحاووز جنوب مدينة دير البلح. وأدى القصف إلى إصابة عشرة مواطنين آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج.

كما أعلن مستشفى شهداء الأقصى استشهاد الطفلة سها محمد ناصر (6 أعوام) متأثرة بجروح أصيبت بها بعد تعرض خيمة نزوح عائلتها في منطقة وادي السلقا جنوب دير البلح لإطلاق نار من قوات الاحتلال.

وفي جنوب القطاع، استشهد المواطن معاذ جمال أبو نصيرة (36 عامًا) جراء غارة إسرائيلية استهدفته في شارع المكب قرب منطقة أصداء شمال مدينة خان يونس.

وأصيب أربعة مواطنين آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، فيما واصل جيش الاحتلال عملياته العسكرية في عدد من المناطق الشرقية للقطاع.

وفجر اليوم، نفذت قوات الاحتلال ثلاث عمليات نسف جديدة شرق مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف استهدف محيط مسجد الرباط في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها وقذائفها باتجاه سواحل مدينتي رفح وخان يونس، في إطار خروقات متواصلة للاتفاق المعلن.

وعلى صعيد الإحصائيات، أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول تسعة شهداء و18 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينهم شهداء انتُشلت جثامينهم من مناطق مختلفة.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 74,237 شهيدًا و175,206 إصابات منذ بدء الحرب، فيما بلغ عدد الشهداء منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 نحو 1,454 شهيدًا، إضافة إلى 5,090 إصابة، إلى جانب انتشال جثامين 835 شهيدًا من مناطق متفرقة في القطاع.

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