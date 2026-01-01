بجرافة عسكرية.. الاحتلال يهدم صرح شهداء جامعة بيرزيت داخل الحرم الجامعي

رام الله/سما/

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، صرح شهداء جامعة بيرزيت، عقب اقتحامها الحرم الجامعي شمال مدينة رام الله، في خطوة أثارت حالة من الاستنكار في الأوساط الأكاديمية والطلابية الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت حرم الجامعة برفقة جرافة عسكرية، ونفذت عملية هدم لصرح شهداء الجامعة، قبل أن تقوم بالاستيلاء على أجزاء منه ونقلها إلى خارج الحرم. كما احتجزت قوات الاحتلال أحد أفراد أمن الجامعة خلال عملية الاقتحام.

وبحسب شهود عيان، انتشرت قوات الاحتلال في محيط الجامعة وداخل عدد من مرافقها، فيما رافقت الجرافة العسكرية خلال تنفيذ عملية الهدم، الأمر الذي أدى إلى حالة من التوتر بين الطلبة والعاملين في الجامعة.

ويُعد صرح شهداء جامعة بيرزيت أحد المعالم الرمزية داخل الحرم الجامعي، حيث يخلد ذكرى طلبة وخريجي الجامعة الذين استشهدوا على مدار سنوات طويلة، ويتضمن أسماء وصور عدد منهم في إطار فعاليات ونشاطات إحياء الذكرى التي تنظمها الكتل الطلابية والمؤسسات الجامعية.

وتأتي عملية الهدم في سياق سلسلة من الاقتحامات والإجراءات التي تستهدف الجامعات والمؤسسات التعليمية الفلسطينية، والتي طالت خلال السنوات الماضية مرافق جامعية عدة في الضفة الغربية، وسط تحذيرات من انعكاسات هذه الممارسات على العملية التعليمية والحياة الأكاديمية.

ولم تصدر إدارة جامعة بيرزيت، حتى اللحظة، بيانًا تفصيليًا بشأن حجم الأضرار التي خلفتها عملية الاقتحام والهدم، فيما دعت فعاليات طلابية وحقوقية إلى توفير الحماية للمؤسسات التعليمية الفلسطينية ووقف الانتهاكات بحقها.

ويشهد محيط جامعة بيرزيت بين الحين والآخر اقتحامات عسكرية إسرائيلية وعمليات مداهمة تطال الطلبة والنشطاء، في ظل تصاعد التوتر في الضفة الغربية واستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مختلف المحافظات الفلسطينية.