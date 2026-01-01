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تراجع أسعار النفط وارتفاع الذهب عالمياً..

الإثنين 05 أكتوبر 2026 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تراجع أسعار النفط وارتفاع الذهب عالمياً..



وكالات /سما/

تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، مع زيادة صادرات الخام من الشرق الأوسط وسحب دول مجموعة السبع من مخزونات الطوارئ، ما خفف مخاوف نقص الإمدادات، رغم استمرار التوترات والمخاطر التي تهدد البنية التحتية النفطية في منطقة الخليج.

وانخفض خام برنت 66 سنتًا، أو 0.65%، إلى 101.59 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 95 سنتًا، أو 1.03%، إلى 90.12 دولار.

إلى ذلك، ارتفعت أسعار الذهب بدعم من تراجع توقعات رفع الفائدة الأميركية، إذ زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4158.17 دولارا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية 0.6% إلى 4186.40 دولارا.

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