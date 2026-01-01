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طقس فلسطين : انخفاض على درجات الحرارة

الإثنين 05 أكتوبر 2026 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : انخفاض على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الاثنين، غائماً جزئياً بوجهٍ عام معتدلًا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلا في باقي المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الثلاثاء غائمًا إلى غائم جزئي، واعتبارا من ساعات الصباح الباكر تسقط بإذن الله تعالى زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق خاصة الشرقية والجنوبية وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الأمطار، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحوالي درجتين مئويتين، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلًا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلًا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعةوالبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال يوم الثلاثاء من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية، وتزحلق المركبات على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

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