مفاجآت استطلاع جديد: آيزنكوت في المركز الأول والمشتركة تحقق مكاسب ملحوظة

القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع لقناة "كان" العبرية ، قبل 23 يومًا من انتخابات الكنيست، أن حزب "يشار!" برئاسة غادي أيزنكوت حصل على 23 مقعدًا، مقابل 21 مقعدًا لحزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو.

ووفقًا للاستطلاع، حصل حزب "الديمقراطيون" برئاسة يائير غولان على 8 مقاعد، بعد حصوله على 9 مقاعد في استطلاع الأسبوع الماضي، فيما ارتفع حزب "معا" برئاسة نفتالي بينيت إلى 12 مقعدًا، بعد تراجعه بمقعد واحد في الاستطلاع السابق.

وللمرة الأولى منذ أسابيع، لم يتجاوز حزب "شعب يسرائيل" برئاسة عوفر فينتر نسبة الحسم. وفي المقابل، ارتفعت القائمة المشتركة إلى 8 مقاعد بعد انسحاب رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة من الترشح للكنيست، فيما حافظت القائمة العربية الموحدة على 5 مقاعد.

وحصل حزب "عوتسما يهوديت" على 8 مقاعد، بينما حصلت قائمة "الصهيونية الدينية" و"زيهوت" بقيادة بتسلئيل سموتريتش على 6 مقاعد.

أما تحالف عوفر هندل ويارون زليخا فاستطاع تجاوز نسبة الحسم والحصول على 4 مقاعد.