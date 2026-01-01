هرتسوغ غاضبًا.. سلطات الاحتلال تحظر دخول رئيس حزب الخضر البريطاني بعد موقفه التاريخي

القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير خارجية دولة الفاشية اليهودية جدعون ساعر منع رئيس حزب الخضر البريطاني، زاك بولانسكي، من دخول إسرائيل، بسبب تأييده لمقترح الحزب الذي يُساوي بين الصهيونية والعنصرية.

وذكرت خارجية دولة الاحتلال، أن "القرار يُضفي الشرعية على الكفاح المسلح ضد إسرائيل، ويدعو إلى إقامة دولة فلسطينية من البحر إلى النهر، وهو ما يعني تدمير دولة إسرائيل. ويُعدّ القرار نصًا معادياً للسامية بشكل واضح وفقًا لتعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة ((IHRA)، لأنه ينكر حق الشعب اليهودي في تقرير المصير"، وفق تعبيره.

وصنّف حزب الخضر البريطاني ذو التوجّه اليساري يوم الأحد الصهيونية بوصفها "شكلا من أشكال العنصرية"، وذلك في تصويت أجراه خلال مؤتمره السنوي.

وينص القرار على أن تُعامَل الصهيونية "كأي شكل آخر من أشكال العنصرية"، وعلى دعم الحزب لإقامة "دولة فلسطينية ديمقراطية واحدة على كامل (أراضي) فلسطين التاريخية".

وتسجّل شعبية الحزب صعودا بقيادة زاك بولانسكي، مع استقطاب ناخبين رافضين لموقف حكومة حزب العمال حيال الحرب في قطاع غزة.

ومن جهة أخرى، قالت ثلاث منظمات تمّثل الجالية اليهودية في رسالة إلى الحزب قبل التصويت "إن إقرار هذا المقترح من شأنه أن يجعل حزب الخضر أول حزب سياسي بريطاني ذي وزن انتخابي يُقر، في الذاكرة المعاصرة، برنامجا سياسيا يبدو أنه يتضمن مواقف معادية للسامية بشكل صريح".

وحذّرت المنظمات ممّا "قد يترتب على ذلك من تداعيات على أمن كل اليهود البريطانيين وسلامتهم".

كذلك وصف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ قرار الحزب بأنه "وصمة عار".

وجاء في منشور لهرتسوغ على منصة إكس "إن الصهيونية هي حركة التحرر الوطني للشعب اليهودي، وهي تشكل الأساس لحق الشعب اليهودي في إقامة دولة ووطن قومي في أرض إسرائيل".

وعلى الرغم من معارضة ثلاثة على الأقل من نواب الحزب الخمسة لمشروع القرار، قال بولانسكي في وقت سابق من هذا الأسبوع إن "تهجير الشعب الفلسطيني وإبادته الجماعية" يُعدّان "عنصرية بكل وضوح".

بعد الحملة المعادية أصدر قادة الحزب بيانا أكدوا فيه :

بصفتنا أعضاء في حزب الخضر، سنظل دائمًا نتمسك بحقوق الإنسان العالمية.

لن نتسامح أبداً مع أي شكل من أشكال التمييز أو المضايقة.

سنواصل الوقوف في وجه الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والفصل العنصري، والاحتلال غير المشروع.

سنستمر في إدانة الجرائم الشنيعة التي ترتكبها حكومة نتنياهو.

وسنواصل العمل لضمان أن يكون حزب الخضر حزباً مناهضاً للعنصرية بجميع الأشكال.

نعلم أنه لا يوجد أي تعارض بين دعم حقوق الفلسطينيين وحقوق الشعب اليهودي.

الموقعون:

زاك بولانسكي (Zack Polanski)

سيان بيري، عضو برلمان (Siân Berry MP)

أدريان رامزي، عضو برلمان (Adrian Ramsay MP)

راشيل ميلوارد (Rachel Millward)

إيلي تشاونز، عضو برلمان (Ellie Chowns MP)

هانا سبنسر، عضو برلمان (Hannah Spencer MP)

موثين علي (Mothin Ali)

كارلا دينير، عضو برلمان (Carla Denyer MP)