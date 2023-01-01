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"التعليم العالي" تكشف تفاصيل اختبار القدرات للتخصصات الطبية بغزة.. وقبول 1500 طالب حتى الآن

الأحد 04 أكتوبر 2026 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تكشف تفاصيل اختبار القدرات للتخصصات الطبية بغزة.. وقبول 1500 طالب حتى الآن



رام الله /سما/

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي، يوم الأحد، بياناً توضيحاً بشأن اختبار القدرات الخاص بالطلبة الراغبين في الالتحاق بتخصصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة في مؤسسات التعليم العالي في غزة.

وأوضحت الوزارة في بيانها مجموعة من النقاط على النحو الآتي:-

1- تؤكد الوزارة أنَّ عدم قبول بعض الطلبة لا يرتبط بالحكم على قدراتهم أو إمكاناتهم، وإنما يعود إلى محدودية المقاعد مقارنة بالأعداد الكبيرة من المتقدمين، إذ بلغ عدد المتقدمين قرابة 6000 طالب/ة مُقابل أعداد مُحددة يُمكن للبرامج استيعابها وفق متطلبات الجودة.

2- تم تشكيل لجنة مُشتركة من الوزارة والجامعات الأربع للإشراف على مُختلف مراحل العملية، بدءاً من إعداد الاختبار وتنفيذه، وانتهاءً باستخراج النتائج وترتيب الطلبة.

3- تم تنفيذ المرحلة الأولى من الامتحان لنحو 4000 طالب/ة.

4- نظراً للظروف الاستثنائية التي رافقت الامتحان، ولا سيما انقطاع الكهرباء والإنترنت وعدم تمكن عدد من الطلبة من الوصول إلى قاعات الاختبار، فقد تم تنظيم جلسة إضافية للطلبة الذين تعذر عليهم التقدم في الجلسة الأولى، حرصاً على ضمان تكافؤ الفُرص وعدم تحميل الطلبة تبعات ظروف خارجة عن إرادتهم.

5- تم ترتيب الطلبة وفق المعادلة المعتمدة التي تجمع بين نتائج الثانوية العامة ونتائج اختبار القدرات، وتمَّ قبول الطلبة أصحاب أعلى متوسطات وفق الأعداد التي تسمح بها الطاقة الاستيعابية للبرامج، وبلغ عدد المقبولين في المرحلة الحالية نحو 1500 طالب/ة.

6 -تم توزيع الطلبة المقبولين على البرامج الثمانية في الجامعات الأربع وفق الطاقة الاستيعابية المُحددة لكل برنامج، وبما يُراعي قدرة الجامعات على توفير المتطلبات الأكاديمية والتدريبية والسريرية والمخبرية اللازمة لضمان جودة التعليم.

7- ونظراً للظروف الاستثنائية التي يعيشها طلبة قطاع غزة، وعدم قدرة العديد منهم على مغادرة القطاع للالتحاق بجامعات أخرى، فقد تمت زيادة أعداد القبول بنسبة 20% فوق الطاقة الاستيعابية الأساسية للبرامج، مُراعاةً لهذه الظروف الإنسانية والتعليمية الاستثنائية.

8- كما ستتم متابعة أعداد الطلبة الذين يلتحقون فعلياً بالبرامج. وفي حال عدم اكتمال الشعب ووصولها إلى الحد الأعلى المسموح به، سيتم اليوم قبول دفعة جديدة من الطلبة في البرامج المختلفة وفقاً للطاقة الاستيعابية المُتاحة، وحسب البيانات الواردة من الجامعات.

9- سيتم كذلك النظر في زيادة إضافية تصل إلى 10% لكل برنامج لاستيعاب أعداد أخرى من الطلبة الذين حالت الظروف الراهنة دون مغادرتهم القطاع.

وأشارت وزارة التربية والتعليم العالي إلى أن تنظيم اختبار القدرات وآلية القبول جاءا بهدف تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، والحفاظ على جودة التعليم، والالتزام بالطاقة الاستيعابية الفعلية للبرامج، مع مُراعاة الظروف الاستثنائية التي يمر بها طلبة قطاع غزة.

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