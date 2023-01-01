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إيران تدرس عرضًا روسيًا لنقل اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ..

الأحد 04 أكتوبر 2026 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تدرس عرضًا روسيًا لنقل اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ..



طهران /وكالات /

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم الأحد، إن طهران تدرس عرضًا روسيًا لتسلّم اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، مؤكداً أن القرار النهائي سيُتخذ استنادًا إلى المصالح الوطنية الإيرانية.
ووفقًا لوسائل إعلام إيرانية، أوضح بقائي أن موسكو سبق أن قدمت مقترحات لخفض التوتر، مشيرًا إلى أن إيران مستعدة للاستماع إلى المقترحات الروسية في هذا الشأن.
مشاورات دورية مع موسكو
وأضاف، أن طهران تجري مشاورات دورية مع موسكو بشأن القضايا النووية، كما تنسق مع روسيا والصين عند ظهور تطورات جديدة.
ووصف بقائي العلاقات بين طهران وموسكو بأنها جيدة، لافتًا إلى استمرار التنسيق بين البلدين بشكل منتظم عبر مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون.
اقتراح بوتين
وكان أعلن  الروسي فلاديمير بوتين أعلن يوم  الخميس الماضي، أن مقترح بلاده نقل اليورانيوم الإيراني المخصّب إلى روسيا لا يزال مطروحا، مؤكداً رفض موسكو أي عدوان.
وقال: "أما فيما يتعلق بالبرنامج النووي لإيران، فإن موقفنا معروف جيدا، ولا شيء سريا فيه. لقد.. أدينا دورا بالغ الأهمية وجوهريا في تسوية الأزمة السابقة.. وفي ذلك الحين اتُّخذ قرار.. إذ اقترحنا نقل جزء من اليورانيوم المخصّب إلى أراضي روسيا، وقد نجح ذلك كله. وهذا المقترح لا يزال مطروحاً على الطاولة حتى الآن".

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