الضفة الغربية: تسجيل أكثر من 62 ألف اعتداء منذ 7 أكتوبر 2023

رام الله/سما/

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان "إن قوات الاحتلال والمستعمرين نفذوا، منذ السابع من تشرين الأول 2023، ما مجموعه 62,916 اعتداءً بحق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس؛ منها 48,174 اعتداءً نفذها جيش الاحتلال، و14,742 اعتداءً نفذها المستعمرون.

وأوضحت الهيئة، في تقرير صدر اليوم الأحد، عشية مرور ثلاثة أعوام على حرب الإبادة، أن الخليل تصدرت المحافظات بـ10,840 اعتداءً، تلتها رام الله والبيرة بـ10,594، ثم نابلس بـ10,261، والقدس بـ7,315.

وأكدت الهيئة أن هذه الحصيلة تكشف اتساع الهجوم على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، بالتزامن مع حرب الإبادة على قطاع غزة، فالقوة العسكرية تحمي تمدد المستعمرين، فيما يؤدي الهدم، والاستيلاء، وإغلاق الطرق، والاعتداء على مصادر الرزق إلى تقليص قدرة المواطنين على البقاء في أرضهم، وتحويل التهجير إلى وسيلة لإعادة تشكيل الجغرافيا وفرض الضم.

وأوضحت الهيئة، ان إجراءات الاحتلال لم تتوقف عند حدود الاعتداءات الميدانية، بل امتدت إلى منظومة واسعة من التشريعات والقرارات التي مست الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية، ووسّعت أدوات السيطرة عليها، ومكّنت المستعمرين من تحويل اعتداءاتهم إلى وقائع تحميها مؤسسات الاحتلال وتمنحها التمويل والخدمات. وتكاملت هذه الإجراءات مع المصادرة والتوسع الاستعماري والتهجير، لإعادة تشكيل الجغرافية وتقويض الوجود الفلسطيني فيها، عبر إخضاع الأرض لمنطق الضم، وتحويل المشروع الاستعماري إلى سياسة دولة تنفذها أدوات التشريع والتخطيط والإدارة والقوة العسكرية.

وبيّنت أن اعتداءات المستعمرين أدت لاستشهاد 66 مواطناً، تركزت في رام الله والبيرة بواقع 29 شهيداً، ونابلس بـ21، والخليل بسبعة، وسلفيت بـ3 شهداء فيما سجلت بيت لحم وقلقيلية شهيدين في كل محافظة، إضافة إلى إشعال 1,182 حريقاً، شملت 809 حالات استهدفت الممتلكات و373 حالة استهدفت الأراضي. وتركزت حالات الإحراق في رام الله والبيرة بـ376 حالة، ونابلس بـ335، والخليل بـ112، وجنين بـ73، وبيت لحم بـ64، وطولكرم بـ61، وسلفيت بـ44، وقلقيلية بـ39، والقدس بـ32، وطوباس بـ29، وأريحا بـ17.

وأشارت إلى أن الاعتداءات طالت 147,111 شجرة بالتحطيم والاقتلاع والحرق والتسميم، من بينها 100,485 شجرة زيتون. وسجلت الخليل تضرر 31,516 شجرة، ورام الله والبيرة 27,922، ونابلس 24,073، وجنين 23,658، وبيت لحم 15,784، وسلفيت 11,313، وقلقيلية 9,298، وطوباس 2,234، وطولكرم 745، والقدس 568 شجرة. كما وثّقت الهيئة 922 حالة تجريف للأراضي و2,645 اعتداءً على الأشجار والمزروعات.

وأضافت، أنه وفي الفترة ذاتها حاول المستعمرون إقامة ما مجموعه 211 بؤر ة استعمارية غلب عليها الطابع الرعوي، وتصدرت رام الله والبيرة المحافظات بـ62 حالة، تلتها الخليل بـ57، ونابلس بـ38، وبيت لحم بـ29، والقدس بـ15، بما يعكس اتساع استهداف الأرض الفلسطينية عبر التوسع الاستعماري وفرض وقائع ميدانية جديدة.

وأوضحت ان السجلات التفصيلية المتاحة للاعتداءات أشارت إلى تعرض ما لا يقل عن 376 قرية وبلدة وتجمعاً فلسطينياً لإرهاب المستعمرين. في واحدة من مؤشرات اتساع نطاق الإرهاب المرعي من دولة الاحتلال وحجم التمكين الممنوع لمليشيات المستعمرين.

1814 عملية هدم طالت 5059 منشأة وإخطار بهدم 2133 أخرى

وأضافت، أن سلطات الاحتلال نفذت 1,814 عملية هدم، طالت 5,059 منشأة؛ منها 1,894 مسكناً مأهولاً، و307 مساكن غير مأهولة، و1,524 منشأة زراعية، و723 منشأة لمصادر الرزق، و611 منشأة أخرى. وتركزت المنشآت المهدومة في القدس بـ1,244 منشأة، والخليل بـ831، وجنين بـ496، وطولكرم بـ480، ثم نابلس بـ394، ورام الله والبيرة بـ384، وبيت لحم بـ370، وأريحا بـ347، وطوباس بـ200، وقلقيلية بـ193، وسلفيت بـ120.

يضاف إلى ذلك إصدار سلطات الاحتلال لـ 2,133 إخطاراً بالهدم أو وقف البناء؛ بواقع 577 في الخليل، و306 في بيت لحم، و277 في رام الله والبيرة، و222 في القدس، و193 في أريحا، و156 في نابلس، و137 في قلقيلية، و85 في طولكرم، و83 في سلفيت، و74 في جنين، و23 في طوباس.

كما سجلت الهيئة 7,775 اعتداءً بتخريب الممتلكات وتكسيرها، و1,120 واقعة الاستيلاء على الممتلكات، و1,437 واقعة سرقة، شملت مصادرة أو سرقة 13,539 رأساً من الحيوانات، و1,095 مركبة، و125 جراراً زراعياً، و1,617 من الأدوات الزراعية.

الاستيلاء على 64 ألف دونماً

وعلى صعيد الاستيلاء على الأراضي والسيطرة عليها، بلغت الحصيلة التراكمية التقديرية نحو 64.2 ألف دونم من الأرض الفلسطينية. وشملت أدوات السيطرة 231 أمراً وإجراءً لوضع اليد العسكري طالت نحو 5,268 دونماً، منها 46 أمراً هدفت لإنشاء مناطق عازلة حول المستعمرات و122 أمراً بهدف شق طرق أمنية وعسكرية، وإعلانات ما يسمى "أراضي الدولة" بنحو 29.7 ألف دونم (معدل قياسي على مستوى الثلاثة عقود الماضية)، و11 قراراً للاستملاك بمساحة إجمالية بلغت نحو 3,534 دونماً، فضلاً عن زيادة حدود المحميات الطبيعية بنحو 20 ألف دونم. وشملت حصيلة الاستملاك أمر سبسطية الأصلي رقم 01/26، بمساحة 2,068 دونماً. وفي الإضافات إلى أوامر وضع اليد بعد حصيلة العامين، تصدرت طوباس المحافظات بـ1,662.625 دونماً، تلتها جنين بـ1,008.379 دونماً.

دراسة 415 مخططا استعماريا في الضفة الغربية بما فيها القدس وطرح 97 عطاءً

وفي التخطيط الاستعماري، رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان سلسلة الإعلانات الرسمية الصادرة عن مجلس التخطيط وبلدية الاحتلال في القدس، بتقديم ما مجموعه 89 إجراء لإيداع مخططات في الضفة الغربية تتضمن 19,221 وحدة وتمتد على 23,129.101 دونماً، و148 مصادقة لمخططات تتضمن 24,913 وحدة على 29,066.5374 دونماً. وداخل حدود البلدية، رُصد 85 إيداع لمخططات تتضمن 16,005 وحدات على 1,627.950 دونماً، و93 إجراء مصادقة لمخططات تتضمن 15,156 وحدة على 4,016.918 دونماً.

وبينت الهيئة أن سلطات الاحتلال طرحت منذ بدء الحرب ما مجموعه 97 عطاءً تتضمن 15,760 وحدة؛ منها 84 عطاءً في الضفة، تتضمن 12,872 وحدة، و13 عطاءً داخل حدود البلدية، تتضمن 2,888 وحدة. وتوزعت عطاءات القدس بين خمسة عطاءات تتضمن وحدات سكنية وثمانية للمرافق والبنية التحتية والتطوير واستخدامات أخرى. وشمل مشروع E1 شرق القدس 3,401 وحدة، موزعة بواقع 2,167 وحدة في العطاء 460/2025 و1,234 وحدة في العطاء 186/2026.

وأضافت، أن توسيع المستعمرات ودفع المخططات والعطاءات وربطها بالطرق والبنية التحتية يرسخ السيطرة على الأرض ويقطع التواصل بين التجمعات الفلسطينية. وتبرز خطورة مشروع E1 في الممر شرق القدس، حيث يستهدف امتداد المدينة وعلاقتها بمحيطها الفلسطيني، فيما تضيق المصادرات والهدم على المجال العمراني والزراعي للقرى وتتيح تمدد المواقع الاستعمارية.

واختتمت الهيئة بالتأكيد أن حماية المواطنين والتجمعات المهددة تتطلب إسناد بقائهم ووصولهم إلى أراضيهم ومياههم ومصادر رزقهم، ومساءلة المسؤولين عن جرائم الاحتلال وإرهاب المستعمرين. ودعت إلى إجراءات دولية عملية لوقف التوسع الاستعماري ودعمه وتمويله، مؤكدة أن استمرار الإفلات من العقاب يتيح استخدام القتل والهدم والمصادرة والتهجير لفرض الضم بالقوة.