مستعمرون يجرفون أراضي الزراعية في قرية أم صفا شمال رام الله

رام الله/سما/

جرف مستعمرون، صباح اليوم الأحد، أراضي زراعية في قرية أم صفا، شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات تابعة للمستعمرين جرفت أراضي المواطنين في المنطقة الشمالية، بهدف توسعة البؤرة الاستعمارية التي أقيمت في العام 2024 في جبل الراس، علما أنهم استولوا على مئات الدونمات في المنطقة الجنوبية، خلال شقهم طرقا منذ أشهر.

وتتعرض قرية أم صفا بشكل متكرر لاعتداءات المستعمرين القادمين من المستعمرات والبؤر الاستعمارية المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة، ما ألحق أضراراً واسعة بالممتلكات، وقيد وصول الأهالي إلى أراضيهم.