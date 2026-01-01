المفتي العام يدعو إلى إخراج زكاة الزيت والزيتون

القدس المحتلة/سما/

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، إلى إخراج زكاة الزيتون لمستحقيها، بالتزامن مع موسم قطف ثمار الزيتون.

وأوضح الشيخ حسين، في بيان، صدر عن دار الإفتاء، اليوم الأحد، أن نصاب زكاة الزيتون يقدر بـ(653) كيلوغرامًا من الحب، أو ما يقابل ذلك من الزيت الناتج منه بعد العصر، مشيرا إلى أن من بلغ محصوله النصاب فعليه إخراج 10% منه زكاة إذا كان يسقى بماء المطر، و5% إذا كان يسقى بوسائل الري الأخرى.

وأكد أهمية العناية بالأراضي الزراعية والحفاظ عليها، والتمسك بها باعتبارها أرض خصب وخير ووطنا للأجيال.

واستنكر الاعتداءات التي تستهدف الأراضي المزروعة بالزيتون، بما يشمل السلب وقلع الأشجار وحرقها، وإرهاب المزارعين، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم وجني ثمار أشجارهم، مثمنا صمود المزارع الفلسطيني المرابط على أرضه رغم كل الصعاب والتحديات.