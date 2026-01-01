  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المفتي العام يدعو إلى إخراج زكاة الزيت والزيتون

الأحد 04 أكتوبر 2026 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي العام يدعو إلى إخراج زكاة الزيت والزيتون



القدس المحتلة/سما/

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، إلى إخراج زكاة الزيتون لمستحقيها، بالتزامن مع موسم قطف ثمار الزيتون.

وأوضح الشيخ حسين، في بيان، صدر عن دار الإفتاء، اليوم الأحد، أن نصاب زكاة الزيتون يقدر بـ(653) كيلوغرامًا من الحب، أو ما يقابل ذلك من الزيت الناتج منه بعد العصر، مشيرا إلى أن من بلغ محصوله النصاب فعليه إخراج 10% منه زكاة إذا كان يسقى بماء المطر، و5% إذا كان يسقى بوسائل الري الأخرى.

وأكد أهمية العناية بالأراضي الزراعية والحفاظ عليها، والتمسك بها باعتبارها أرض خصب وخير ووطنا للأجيال.

واستنكر الاعتداءات التي تستهدف الأراضي المزروعة بالزيتون، بما يشمل السلب وقلع الأشجار وحرقها، وإرهاب المزارعين، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم وجني ثمار أشجارهم، مثمنا صمود المزارع الفلسطيني المرابط على أرضه رغم كل الصعاب والتحديات.

الأكثر قراءة اليوم

هجوم على قلب المملكة.. استهداف مطار الرياض وأرامكو يقابله قصف عنيف على صنعاء

تقرير إسرائيلي: حماس لم تنتهِ.. وتستعد لمعركة النفوذ السياسي الفلسطيني

الإعلام العبري : : إخفاق كارثي في حادثة «فلاي دبي».. ونتنياهو منشغل بتوزيع الهدايا

من بينهم سيدتان مسيحيتان.. خوري ينعى شهداء قصف الاحتلال فجرا في مدينة غزة

بعد 3 سنوات من الحرب.. إسرائيل تكشف حصيلة صادمة: 2347 قتيلاً و87 ألف مصاباً

أبو زايدة يكشف: أبلغنا إسرائيل بتحذير السنوار قبل 7 أكتوبر.. والهجوم كان "مقامرة طائشة"

"المعابر والحدود" تنوه: تمديد ساعات عمل معبر الكرامة بدءا من الغد

الأخبار الرئيسية

منعًا لقيام دولة فلسطينية : ليبرمان يطرح مشروع كونفدرالية إسرائيلية–أردنية في الضفة

هل يشعل نتنياهو حربًا جديدة على غزة للهروب من أزمته الانتخابية؟.. خبير إسرائيلي: النصر بعيد وشبكات الأنفاق ما زالت تفاجئنا

أبو زايدة يكشف: أبلغنا إسرائيل بتحذير السنوار قبل 7 أكتوبر.. والهجوم كان "مقامرة طائشة"

ترامب: دمرنا إيران فعلياً.. والقرار المقبل بين "الخيار السهل" و"الخيار الصعب"

بعد 3 سنوات من الحرب.. إسرائيل تكشف حصيلة صادمة: 2347 قتيلاً و87 ألف مصاباً