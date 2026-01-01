الجامعة العربية ترحب بدعوة نائب أميركي للإفراج عن الأسير القائد مروان البرغوثي

القاهرة /سما/

رحبت جامعة الدول العربية بالدعوة التي أطلقها النائب الأميركي رو خانا للإفراج عن الأسير القائد مروان البرغوثي، والتي ترى فيها انسجاما مع الموقف العربي الثابت من قضية الأسرى بوصفها قضية مركزية في العمل العربي المشترك.

وأكدت الأمانة العامة، في بيان صدر عنها اليوم الأحد، أن الإفراج عن الأسير البرغوثي، وعن سائر الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، يمثل مطلبا سياسيا وإنسانيا قائما بذاته، لا يقبل المساومة، أو التعليق على روايات الطرف المحتجز.

وأوضحت، أن البرغوثي أسير سياسي يتعرض منذ سنوات لانتهاكات متكررة، مشيرة إلى أن الجامعة سبق أن طالبت بوقف هذه الانتهاكات، وتوفير زيارة طبية مستقلة له، وفتح تحقيق دولي في الاعتداءات التي تعرض لها، إلى جانب المطالبة بالإفراج عنه.

كما أكدت الأمانة العامة، إن أي مسار جاد نحو السلام العادل والشامل لا يستقيم من دون تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما دعت، المجتمع الدولي، إلى ترجمة هذا الاتجاه إلى مواقف عملية تضغط من أجل الإفراج عن الأسرى، وفي صدارتهم مروان البرغوثي، ووقف سياسات الاعتقال والتعذيب والاستيطان، وتهيئة الشروط لعملية سياسية ذات مصداقية.

وكان النائب الأميركي قد دعا في مقطع فيديو نشره مؤخرا عبر منصة "إكس"، إسرائيل إلى الإفراج عن الأسير البرغوثي.