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"الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.21% خلال آب

الأحد 04 أكتوبر 2026 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.21% خلال آب



رام الله/سما/

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة  1.21% خلال شهر آب 2026، مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ بلغ 84.68، مقارنة بـ 83.67 خلال شهر تموز  2026 (سنة الأساس 2019 = 100).   

وأضاف، في بيان صدر اليوم الأحد بهذا الخصوص، أن أنشطة امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء سجلت ارتفاعاً نسبته 14.12%، والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة. 

كما سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 6.24% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

بينما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.60% خلال شهر آب 2026 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر آب 2026 مقارنة بالشهر السابق أهمها؛ صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة المنسوجات، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية.

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي ارتفاعاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية أهمها؛ صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة الملابس، وصناعة الأثاث، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب، وصناعة الورق ومنتجات الورق.

سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 0.43% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

ونوّه الإحصاء إلى أن 11% من المنشآت الصناعية في قطاع غزة عادت إلى العمل خلال شهر آب 2026، من أصل 114 منشأة ممثلة لعينة الرقم القياسي الصناعي في القطاع.

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