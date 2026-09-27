رام الله: مركز الاتصال الحكومي يُصدر تقريرًا يَرصُد أبرز التدخلات الحكومية الأسبوع الماضي

رام الله/سما/

أصَدَر مركز الاتصال الحكومي تقريرًا يُبرز أهم التدخلات التنموية والإصلاحية التي نَفَّذَتها الحكومة، خلال الأسبوع الماضي (27/9/2026–3/10/2026)، على النحو الآتي:

اعتمد رئيس الوزراء محمد مصطفى، خلال جلسة مجلس الوزراء، 66 تدخلًا ومشروعًا عاجلًا لدعم المناطق المستهدفة، وحيَّا صمود أبناء شعبنا في الضفة وغزة.

وخلال افتتاح معرض فلسطين للصناعات الإنشائية في الخليل، أكد أن "الصمود وحده لا يكفي"، مشددًا على الاستعداد لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وإعمار غزة وتوحيد الوطن وتعزيز الإنتاج المحلي والإصلاح والاستقلال. كما تفقد ترقوميا وبيت أولا، واطلع على احتياجاتهما والمشاريع الإنتاجية الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني والصمود وتوفير فرص العمل.

عززت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية والشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء قدرات شبكة الكهرباء في نابلس وجنوب الخليل بتوريد محولين للضغط العالي بقدرة 50 ميغافولت أمبير لكل محول، واستكملت تنفيذ وتأهيل 55 كم من شبكات الجهد المتوسط، بما يتيح نقل نحو 150 ميغاواط، ويقلل الفاقد والأعطال والانقطاعات، ويدعم ربط مشاريع الطاقة المتجددة، فيما يوفر مشروع الجهد المتوسط في الخليل نحو 30 ميغافولت أمبير إضافية، كما تابعت استكمال المحول الإضافي في محطة تحويل الجلمة لدعم احتياجات منطقة جنين الصناعية الحرة، وبدأت إعداد البرنامج التنفيذي والتمويلي للخطة الوطنية لتعزيز مرونة النظام الكهربائي.

نَفَّذَت سلطة المياه صيانة وتنظيف 3 محطات رئيسية لضخ مياه الصرف الصحي في شمال قطاع غزة؛ الصفطاوي وسرداح وأصلان 5، التي تخدم نحو 115 ألف مواطن، استعدادًا للشتاء، وعالجت تسريب في خط ناقل للصرف الصحي بمدينة غزة يخدم نحو 80 ألف نسمة، بما يحد من المخاطر الصحية والبيئية.

وفي محافظة جنين، أُغلقت فتحتان غير قانونيتين على خط مياه ميكوروت المغذي لقرى الخط الشرقي، فيما تابعت السلطة احتياجات بلدة إذنا وخيارات تأهيل الخطوط المغذية وشبكة التوزيع ورفع كفاءتها واستدامة التزويد، كما زودت مختبر محطة تنقية مياه الصرف الصحي في سلفيت بمستلزمات وتجهيزات مخبرية متخصصة، لتعزيز الفحوصات الدورية ومراقبة جودة المياه المعالجة ورفع كفاءة التشغيل وحماية الصحة والبيئة.

افتتحت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لدعم الأسرة الفلسطينية، مركز "أرض لاجئ" للإيواء في دير البلح، واستكملت أعمال تعبيد الأسفلت في مشروع إعادة تأهيل طريق بلعا–علار في طولكرم، كما وقّعت اتفاقية مع بنك فلسطين والهيئة العربية الدولية للإعمار لإزالة مبنى البنك في غزة وأنقاضه ومعالجة الركام والمخلّفات الناتجة، وصنّفت 9 شركات مقاولات جديدة، وأعادت تقييم 42 شركة، وجددت تصنيف 48 شركة في الضفة والقطاع.

عزَّزَت وزارة الزراعة التعاون الدولي عبر مشاركة الوزير في مؤتمر "الفاو" في روما واجتماع "الكومسيك" في أنقرة، ولقاء منظمة الإغاثة الكاثوليكية. وفي إطار دعم المزارعين، تابعت المرحلة الثانية من برنامج المساعدات الزراعية الممول من الاتحاد الأوروبي، وشملت زيارات 3 مزارعين في بيت أولا بمساعدات مرشحة بحوالي 347 ألف شيقل، ووزَّعَت في غزة، بالتعاون مع "أوكسفام" ومجموعة غزة للثقافة والتنمية، شبكات وخطوط ري لـ77 مزارعًا.

واستعدادًا لموسم الزيتون، وضعت خططًا مشتركة مع اللجان المحلية للحملة الوطنية في سلفيت وطولكرم والقدس، وكشفت بالتعاون مع لجنة السلامة العامة على 23 معصرة في سلفيت، إلى جانب جولات تفقدية في طولكرم وجنين. كما نَفَّذَت استجابة عاجلة في الفخيت والتبان بتوفير 9 خزانات مياه بسعة 5 أكواب للخزان، وواصلت حملات التحصين البيطري بتنفيذ 36,190 جرعة لـ804 مربين.

نَفَّذَت وزارة التنمية الاجتماعية حزمة من التدخلات الاجتماعية والإنسانية في الضفة وغزة، شملت تقديم مساعدات لـ1,171 أسرة في الضفة بقيمة 105,550 شيكلًا، وتنفيذ 2,391 تدخلًا غذائيًا، وتوزيع 2,420 ربطة خبز و670 كوب مياه صالحة للشرب في غزة. ونَفَّذَت مئات التدخلات لصالح الأيتام والمرأة وكبار السن وذوي الإعاقة والحضانات والجمعيات في الضفة وغزة بما يعزز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي تمديد تقديم طلبات الاستفادة من المستحقات المالية لتسديد الأقساط الجامعية لموظفي قطاع غزة حتى 10/10/2026، وإتاحة خدمة تتبع الطلبات لمعرفة حالتها وأسباب الرفض إن وجدت، كما أنجزت اختبار القدرات لطلبة غزة الراغبين في دراسة الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، تمهيدًا لقبول أصحاب أعلى المعدلات وفق الطاقة الاستيعابية، وأعلنت الوزارة عن منح دراسية في التشيك، وأسماء المرشحين لمنح الدكتوراه في موريتانيا للعام 2026-2027.

ونظّمت الوزارة البطولة المدرسية السادسة للمواي تاي بالتعاون مع الاتحاد المختص، وفعاليات اليوم الأوروبي للرياضة المدرسية، وأحيت يوم العلم الفلسطيني في المدارس، كما افتتحت مدرسة اللبن الشرقية الأساسية للبنات، ودشّنت مشاريع تعليمية ومهنية في دوما وعقربا جنوب نابلس، فيما أجرى الوزير جولة في سعير والشيوخ شمال الخليل للاطلاع على احتياجات المدارس والطلبة والمعلمين.

أجرى وزير الداخلية زيارة ميدانية إلى محافظة قلقيلية، لتعزيز التنسيق والجاهزية وسيادة القانون، وفي إطار إنفاذ القانون وتعزيز السلامة العامة، ألقت الشرطة القبض على 1,452 مطلوبًا للعدالة، بينهم 7 خطيرين، ونَفَّذَت 2,930 مذكرة قضائية، وتعاملت مع 50 مهمة لضبط المخدرات و218 حادثة جنائية واعتداءات وسرقات ومشاجرات.

ونَفَّذَ الدفاع المدني 175 مهمة إطفاء و62 مهمة إنقاذ، ونَفَّذَ 849 جولة للسلامة العامة. فيما تابعت الضابطة الجمركية 54 قضية تتعلق بالتهرب الضريبي والجمركي ومراقبة الأسواق، وأتلفت 1.094 طن من البضائع منتهية الصلاحية وغير المرخصة أو غير المطابقة للمواصفات.

واصلت وزارة الاقتصاد الوطني جهودها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر والاتحاد الأوروبي والصين وسريلانكا. وأُعلنت عن منح بقيمة 7 آلاف يورو لدعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة، ضمن مشروع "سوا 2"، بتمويل الاتحاد الأوروبي وسويسرا. وعلى صعيد حماية المستهلك، نَفَّذَت الطواقم 80 جولة تفتيشية شملت 389 محلًا تجاريًا، وضبطت نحو 1.5 طن وأتلفت 97.5 طنًا من المواد غير الصالحة، وعالجت 22 شكوى، وأحالت 6 مخالفين، ووجهت 19 إخطارًا وتعهدًا، وسحبت 23 عينة للفحص المخبري.

وقَّعَت وزارة العمل عقود تشغيل لـ46 عاملًا في بلدية دير البلح، ورحّلت 8,230 م³ من النفايات الصلبة في قطاع غزة، واستكملت إجراءات التدريب المهني ومتابعة المستفيدين والمنح، وحوَّلَت مليون دولار لصالح شركة الزيتونة للتمويل الإسلامي ضمن برنامج "ستارت أب فلسطين"، ونَفَّذَت 18 زيارة ميدانية ووقّعت اتفاقيات مع 9 مستفيدين من منح "سانيت" بقيمة 235 ألف شيقل، ونَفَّذَت 577 زيارة تفتيشية.

بَحثَت وزيرة الخارجية والمغتربين مع الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل تعزيز التعاون والدعم، وأطلعت سفراء فلسطين لدى الدول الإفريقية على آخر التطورات السياسية والميدانية، مع التأكيد على استمرار الكارثة الإنسانية في غزة، وتصاعد اعتداءات المستوطنين والاستيطان وتهويد القدس.

كما عقدت الوزارة اجتماعًا للحملة الدولية والوطنية للدفاع عن قضايا الأسرى في ظل التصعيد الإسرائيلي بحقهم. كما أطلقت دولة فلسطين 96 خدمة قنصلية رقمية في الكويت والإمارات تمهيدًا لتعميمها عالميًا، ووصلت منظومة إصدار الجوازات البيومترية إلى 10 دول، فيما رحَّبَت الوزارة بتحديث قاعدة بيانات الشركات المتورطة في أنشطة المستوطنات غير القانونية.

قدم وزير الحكم المحلي بالشراكة مع مركز الاتصال الحكومي إحاطة إعلامية تضمنت تنفيذ الحكومة لأكثر من 1660 مشروعا في مجال البنية التحتية خلال العامين الماضيين بقيمة فاقت 1.3 مليار شيقل، ومنها 59 مليون شيقل خصصتها الحكومة للاستجابة الطارئة ومعالجة آثار الاجتياحات الإسرائيلية وحوالي 11.6 مليون يورو لعشرات المشاريع في المناطقة المصنفة ج لدعم الصمود وتعزيز البنية التحتية.

واصلت وزارة النقل والمواصلات جولاتها الرقابية لضبط المخالفات وتعزيز سلامة الطرق، وضبطت عددًا من المركبات المخالفة، كما افتتحت دورة تدريبية لموظفي دوائر الترخيص حول أدلة الإجراءات لتوحيد معايير العمل ورفع كفاءة الخدمات، ونشرت مواد توعوية عبر منصاتها. وفي مجال الشكاوى، تحققت من 15 شكوى، وقبلت 8، وأغلقت 9 بعد معالجتها، فيما رفضت شكوى واحدة لعدم استيفاء الشروط أو عدم الاختصاص.

قَدَّمَت وزارة العدل خلال أيلول الماضي نحو 12,624 معاملة، شملت 269 معاملة لشهادات عدم المحكومية عبر تطبيق "حكومتي"، والمصادقة على 1,015 وكالة بيع، إضافة إلى إصدار 11,083 شهادة عدم محكومية في قطاع غزة. وعقدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني اجتماعًا لمناقشة نظامها الداخلي.

كما بحث وزير العدل مع وفد من الاتحاد الأوروبي وهيئة "استقلال" سبل تطوير التعاون، خاصة في ملف المفقودين في قطاع غزة، وبحث مع وفد المركز الفلسطيني لحقوق الطفل التعاون في ملف الأطفال المفقودين والمختفين قَسرًا والتشريعات المتعلقة بحقوق الطفل. كذلك، أدى عدد من المترجمين القانونيين للغة العبرية اليمين القانونية للحصول على اعتماد رسمي، بعد اجتياز امتحانات الترجمة واستيفاء الشروط القانونية.

برعاية وزارة الصناعة، وُقِّعَت اتفاقيات دعم وتطوير مع 35 شركة غذائية محلية، وعزَّزَت الوزارة قدراتها في منظومة الجودة، وحصلت مؤسسة المواصفات والمقاييس على الاعتراف الماليزي بإصدار شهادات الحلال الفلسطينية، فيما أصدَرَت تعليمات تنظيم النافذة الموحدة للرخص الصناعية. وفي المحافظات، أصدَرَت رخصتين جديدتين برأس مال 4.1 مليون دينار وفرتا 34 فرصة عمل، وجددت 12 رخصة، ونَفَّذَت 37 جولة تفتيشية ورقابية، وأصدَرَت 16 شهادة منتج وطني، وتعاملت مع 4 شكاوى، وأنجزت عددًا من الفحوصات والاجتماعات وإجراءات التصدير.

نَظَّمَت وزارة الثقافة فعاليات وأنشطة ثقافية وتوعوية في سلفيت وطولكرم والخليل وطوباس، شملت أنشطة للأطفال والفتيات، وإشهار رواية، ومسرحية تعليمية، والمشاركة في مهرجان "أيام العنب"، وإحياء ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا. كما ترأس وزير الثقافة الاجتماع التحضيري لمهرجان الخيزران في أريحا، وافتتح مكتبة في سردا تضم نحو 20 ألف كتاب.

دوليًا، شارك في منتدى سان بطرسبرغ للثقافات المتحدة، وبحث مع نظرائه الروسي والجزائري والموريتاني والأردني تعزيز التعاون الثقافي.

نَفَّذَ الجهاز المركزي للإحصاء سلسلة من الأنشطة الإحصائية، أبرزها إعلان تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% خلال الربع الثاني من العام، وانخفاض عجز الحساب الجاري إلى 739 مليون دولار.

كما أصدَرَ بيانات حول تراجع نزلاء فنادق الضفة الغربية بنسبة 28.5%، في ظل تدمير حوالي 50 ألف منشأة سياحية في قطاع غزة، وأوضاع كبار السن الذين بلغ عددهم نحو 347 ألفًا في فلسطين، وبدأ تنفيذ مسح إنفاق واستهلاك الأسرة 2026/2027، إلى جانب تزويد نحو 55 جهة ببيانات إحصائية متنوعة.

شاركت وزارة شؤون القدس في اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القدس، الذي بحث الاستعدادات لفصل الشتاء وموسم الزيتون والاحتياجات الخدمية والتنموية، كما شاركت في فعالية يوم العلم الفلسطيني التي نَظَّمتها جامعة القدس المفتوحة في العيزرية.

نَفَّذَت طواقم الهيئة العامة للشؤون المدنية تدخلات لتسهيل وصول المزارعين والمواطنين إلى أراضيهم، وتأهيل البنية التحتية، وتأمين حركة الطلبة والطواقم التعليمية، وإعادة فتح الحواجز والمداخل، وإصلاح خطوط المياه في قلقيلية والخليل وأريحا ورام الله والبيرة وسلفيت وجنين وطولكرم، إلى جانب متابعة اعتداءات المستوطنين، وتسهيل عمل الطواقم الطبية، واسترجاع الممتلكات المحتجزة، ومتابعة حركة المواطنين والنازحين، وتنفيذ التدخلات الإنسانية الطارئة على مدار الساعة.

أكد وزير السياحة والآثار، خلال مخاطبته منتدى سانت بطرسبرغ للثقافات المتحدة، أهمية وضرورة حماية التراث المادي في فلسطين، فيما تواصل الوزارة أعمال الترميم والصيانة والتأهيل للمواقع الأثرية والتاريخية في عدد من المحافظات، شملت مقام النبي متى في بيت أمر، ومداخل مواقع أثرية في البلدة القديمة وبئر حرم الرامة، ومسجد الجيب الأثري، ومبنىً تاريخيًا في فرعون، إلى جانب استقبال الوفود والزوار وتنشيط السياحة الداخلية والتعريف بالمواقع التاريخية والطبيعية في الخليل وبيت لحم ونابلس وسبسطية وجنين.

عزَّزَت وزارة شؤون المرأة منظومة حماية وتمكين النساء، بإطلاق مشروعي "استعادة الحيز" و"شمل"، وبحث توسيع الشراكات المحلية لرفع تمثيل النساء في مواقع صنع القرار إلى 30%، إلى جانب التوعية بحقوقهن والحماية من العنف، والمشاركة في حملة "أكتوبر الوردي" للتوعية بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر.

نَفَّذَت سلطة جودة البيئة 64 جولة رقابة وتفتيش، وتابعت 10 شكاوى بيئية، ومنحت 9 موافقات بيئية وأصدَرَت 8 تصاريح لاستيراد المواد الكيميائية، وشاركت في جولات ميدانية للحد من مخاطر المشاطب العشوائية. كما شارك رئيسها في مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة والمنتدى العربي للبيئة في القاهرة، وبحثت تعزيز التعاون مع مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ودعم مشاريع فلسطينية في استصلاح الأراضي والتشجير ومكافحة التصحر.