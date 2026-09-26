ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على غزة إلى 74,237 شهيدا و175,206 مصاباً

غزة /سما/

ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,237، فيما بلغ إجمالي الإصابات 175,206.

وأفادت مصادر طبية، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 9 شهداء (بينهم 6 شهداء جدد، و3 شهداء متأثرين بإصابتهم، وشهيد جرى انتشال جثمانه)، و18 إصابة.

وأوضحت أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بلغت 1,454، فيما بلغ عدد الإصابات 5,090، إضافة إلى انتشال جثامين 835 شهيدًا.

ونوهت المصادر ذاتها، إلى أنه تمت إضافة 181 شهيدا إلى الإحصائية التراكمية للشهداء، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء، منذ آخر إضافة للإحصائية بتاريخ 26/9/2026.