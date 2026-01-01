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عتيل : استشهاد النقيب رأفت ابو خليل خلال احتجازه على حاجز عناب شرق طولكرم

الأحد 04 أكتوبر 2026 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
عتيل : استشهاد النقيب رأفت ابو خليل خلال احتجازه على حاجز عناب شرق طولكرم



طولكرم /سما/

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، استشهاد مواطن فلسطيني بعد احتجازه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز عناب العسكري شرق مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهيد النقيب هو رأفت خيري أحمد أبو خليل (41 عامًا) من بلدة عتيل شمال طولكرم ويعمل في هيئة التدريب العسكري ، حيث فارق الحياة خلال احتجازه من قبل جنود الاحتلال على حاجز عناب (عنبتا) العسكري.

ولم تصدر سلطات الاحتلال حتى الآن تفاصيل بشأن ظروف استشهاد أبو خليل، فيما أثارت الحادثة حالة من الغضب والاستنكار في المنطقة.

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