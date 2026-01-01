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منعًا لقيام دولة فلسطينية : ليبرمان يطرح مشروع كونفدرالية إسرائيلية–أردنية في الضفة

الأحد 04 أكتوبر 2026 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
منعًا لقيام دولة فلسطينية : ليبرمان يطرح مشروع كونفدرالية إسرائيلية–أردنية في الضفة



القدس المحتلة/سما/

كشف زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان عن خطة استراتيجية جديدة لمستقبل الضفة الغربية، تقوم على إقامة كونفدرالية إسرائيلية–أردنية في المناطق المصنفة "أ" و"ب"، مع بقاء السيطرة الأمنية الإسرائيلية على كامل أراضي الضفة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "يسرائيل هيوم"، تنص الخطة على أن تحافظ إسرائيل على التواصل الجغرافي بين مناطق الضفة وأن تبقى صاحبة المسؤولية الأمنية الشاملة، فيما يتولى الأردن إدارة شؤون الحياة اليومية للفلسطينيين والحفاظ على النظام العام عبر قوة شرطة خاصة.

ووفق ليبرمان، تهدف الخطة إلى منع حدوث فراغ في السلطة في حال وقوع تغييرات داخل السلطة الفلسطينية، وهو ما قد يتيح لحركتي حماس والجهاد الإسلامي توسيع نفوذهما في الضفة الغربية.

كما أكد أن الخطة تسعى في الوقت ذاته إلى منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة، عبر إيجاد صيغة حكم بديلة تربط إدارة الفلسطينيين بالأردن مع استمرار السيطرة الأمنية الإسرائيلية على الأرض.

وتأتي هذه الطروحات في ظل تصاعد النقاش داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية بشأن مستقبل الضفة الغربية وشكل الحكم فيها في مرحلة ما بعد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

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