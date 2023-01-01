هل يشعل نتنياهو حربًا جديدة على غزة للهروب من أزمته الانتخابية؟.. خبير إسرائيلي: النصر بعيد وشبكات الأنفاق ما زالت تفاجئنا

القدس المحتلة/سما/

يُجمِع الخبراء في دولة الاحتلال الإسرائيليّ على أنّ رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لن يتورّع عن إشعال الحرب على جبهةٍ من الجبهات، التي ما زالت مفتوحةً، ويميل البعض منهم إلى القول أنّه قد يقوم بشنّ حملةٍ عسكريّةٍ ضدّ قطاع غزّة لصرف الأنظار عن الانتخابات البرلمانيّة المُقرر إجراؤها في السابع والعشرين من شهر تشرين الأوّل (أكتوبر) الجاري.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة (معاريف) العبريّة، عن مسؤولٍ عسكريٍّ كبيرٍ قوله إنّ حركة (حماس) قد تحاول اختطاف جنود للحصول على ورقةٍ مساومةٍ، كاشفًا في الوقت عينه عن أنّه تمّ إحباط مئات الهجمات منذ وقف إطلاق النار، وقدّر أنّ إسرائيل قد تضطر إلى خوض جولةٍ أخرى من القتال في غزة.

وفي وقتٍ سابقٍ، قال قائد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيليّ، العميد ليرون بيتيتو، إنّ قواته تقدمت ميدانيًا داخل القطاع، زاعمًا فرض السيطرة العسكريّة على نحو 63 بالمائة من إجمالي مساحة القطاع، أيْ بزيادة تقدر بـ10 بالمائة عمّا نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه الرئيس الأمريكيّ، دونالد ترامب.

من ناحيتها، نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة عن بيتيتو قوله إنّ “الجيش استحدث نحو 40 موقعًا عسكريًا متقدمًا في مناطق مختلفةٍ لتعزيز انتشاره وتضييق الخناق على تحركات فصائل المقاومة الفلسطينيّة، مدعيًا أنّ هذه الخطوات تهدف لتأمين المستوطنات المحاذية للقطاع بشكلٍ دائمٍ.

وأضاف المسؤول العسكريّ في جيش الاحتلال أنّ الإستراتيجيّة الإسرائيليّة الحالية تعتمد فرض السيطرة الكاملة على المعابر الحدوديّة، وهو ما أدى، وفق مزاعمه، إلى الحدّ من قدرة حركة (حماس) على إدخال الإمدادات العسكريّة واللوجستيّة.

وتابع بيتيتو قائلاً إنّ الجيش يعمل على خلق خطوطٍ دفاعيّةٍ أماميّةٍ تمنع الحركة المنظمة للمقاتلين، وأضاف أنّ الضغط العسكريّ المتواصل يمثل وسيلةً أساسيّةً لتقويض القدرات التنظيميّة للجناح العسكريّ للحركة في مختلف المحاور.

وأقر بيتيتو باحتمالية وجود شبكات أنفاقٍ معقدةٍ لم يتم اكتشافها أو الوصول إليها حتى الآن، رغم المزاعم الإسرائيليّة بتدمير جزءٍ كبيرٍ من مراكز القيادة والسيطرة ومخازن الصواريخ التابعة للمقاومة خلال العمليات البريّة المستمرة، طبقًا لأقواله.

على صلةٍ بما سلف، رأى المستشرق الإسرائيليّ، جاكي حوغي، في مقالٍ نشره بصحيفة (معاريف) العبريّة، أنّه “في الذكرى السنوية الثالثة لهجوم حماس على المستوطنات، تتاح لنا فرصة لتقييم ما حققناه وقياس نوايا العدو. في حسابات الربح والخسارة، إسرائيل بعيدة كل البعد عن النصر الموعود. لقد تلقت حماس ضربة قاضية، ولا تزال تتكبد خسائر يومية، لكن وجودها اليوم أشبه بوجود أفعى؛ فقد قُطع ذيلها، لكن جمجمتها لا تزال تعمل بكفاءة. إنها تخطط لاستعادة ما فقدته، حرفيًا”.

وأردف المستشرق: “لا يزال جناحها العسكريّ موجودًا بشكل محدود، ويشكل خطرًا على إسرائيل. ويمكن تشبيهه، في حدود المعقول، بجيش نظامي تحول إلى منظمة حرب عصابات تعمل ضمن تجمعات محلية”.

وأكّد أنّ حماس ترفض نزع سلاحها ليس فقط لمنع تلقيها هدية كبيرة من إسرائيل، أو لحماية نفسها، بل لأنها ترى في ذلك فرصة سانحة لإعادة بناء صفوفها عسكريًا وسياسيًا. أما إسرائيل، فتواجه صعوبة في محاصرتها وإجبارها على التخلي عن أسلحتها. وتحظى إسرائيل باهتمام البيت الأبيض، وكذلك اهتمام داخلي. وقد تستمر حرب شاملة لتطهير قطاع غزة من القوة العسكرية عامًا على الأقل، وتجرّ المجتمع الإسرائيلي، بقيادة القوات المقاتلة وعائلاتهم، إلى مسار يفوق طاقتهم. يدرك قادة حماس كل هذا، ويسعون لاستغلاله لصالحهم”.

وأوضح: “يقف تحالف من الدول المهمة إلى جانب حماس هذه الأيام. صحيح أن إيران قد نأت بنفسها عنها، لكن تركيا حلت محلها بقوة، وكذلك فعلت قطر. هاتان الدولتان مقربتان من البيت الأبيض وتؤثران في الرئيس الأمريكيّ. إسرائيل عاجزة عن التقريب بينهما، بل تزيد من تباعدهما، مما يعزز موقف مؤيدي حماس”.

واختتم: “مَنْ كان ليصدق أنّ رئيس المكتب السياسي لحماس سيكون على اتصالٍ مباشرٍ بمستشاري الرئيس الأمريكي؟ فقد التقى الحيّة عدة مرات بمبعوثي دونالد ترامب، رغم أنّه وجماعته مصنفون إرهابيين بموجب القانون الأمريكيّ”، طبقًا لأقواله.

إسرائيل 2023 لم تسعى إلى دراسة الفلسطينيين، بل على العكس تماما. أغلقت بابها في وجههم وتجاهلت كل صوت يصدر منهم. للأفضل أو للأسوأ. لو كنا أظهرنا اهتماماً أكبر بما كان يحدث في قطاع غزة قبل هجوم حماس، لكنا قد أدركنا الدافع الكبير لدى السنوار ودف وأصدقائهما لتغيير الواقع. وربما كانت التحذيرات العديدة التي وجهوها إلينا، والتي كان الكثير منها علنا، قد اجتمعت لتشكل خطرا حقيقيا.

إن السعي للاعتراف والمعرفة ليس دور النظام الأمني وحده. وتتأثر قوات الأمن بشكل مباشر بالخطاب العام وتواجه تحديًا منه. إن تحويل القضية الفلسطينية إلى نقاش عام حيوي هو مصلحة إسرائيلية شاملة. ويجب على السياسيين أيضًا أن ينغمسوا في هذا، والقادة أيضًا، وبالتأكيد الصحفيين.

وبعد ثلاث سنوات، لم يتم إنتاج هذا الدرس. علاوة على ذلك، يستمر إغلاق الباب واللامبالاة كما كانتا.