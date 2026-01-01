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ضربة جديدة لإسرائيل.. أكبر نقابة للممرضين في العالم تقطع شراكتها مع شركة "تيفا" الإسرائيلية

الأحد 04 أكتوبر 2026 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ضربة جديدة لإسرائيل.. أكبر نقابة للممرضين في العالم تقطع شراكتها مع شركة "تيفا" الإسرائيلية



لندن /سما/

أعلنت الكلية الملكية للتمريض البريطانية (RCN)، التي تمثل نحو 600 ألف ممرض وممرضة وعامل في قطاع الرعاية الصحية، إنهاء شراكتها التجارية مع شركة الأدوية الإسرائيلية "تيفا"، وإزالة اسمها من قائمة رعاة فعالية كان من المقرر تنظيمها في العاصمة البريطانية لندن.

ويُعد القرار تطوراً لافتاً في الحملات المتصاعدة التي تستهدف العلاقات التجارية بين المؤسسات الصحية العالمية والشركات المرتبطة بإسرائيل، في ظل تزايد الضغوط من قبل نشطاء ومؤسسات داعمة للقضية الفلسطينية.

وبحسب موقع "ميدل إيست آي"، جاء القرار عقب حملة ضغوط قادتها منظمة "ممرضات من أجل فلسطين" ومنظمة "التماسات الرعاية الصحية إلى الكليات الملكية"، اللتان طالبتا بإنهاء العلاقة التجارية مع "تيفا" استناداً إلى ما قالتا إنها صلات للشركة بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، إضافة إلى سجل من القضايا والعقوبات القانونية المرتبطة بممارساتها التجارية.

وتُعد الكلية الملكية للتمريض أكبر منظمة مهنية ونقابية للعاملين في قطاع التمريض والرعاية الصحية في المملكة المتحدة، حيث تمثل أكثر من نصف مليون عضو في مختلف أنحاء البلاد.

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