إسرائيل تعلن إغلاق الضفة الغربية ومعابر غزة وتعليق إدخال المساعدات يومي 5 و7 أكتوبر

القدس المحتلة/سما/

أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، اليوم الأحد، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق معابر قطاع غزة يومي 5 و7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تزامناً مع إحياء ذكرى أحداث السابع من أكتوبر.

وأوضح المنسق أن إجراءات الإغلاق ستشمل تقييد الحركة عبر المعابر خلال اليومين المذكورين، مع السماح بالمرور فقط للحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية، وذلك وفقاً للتقييمات الأمنية المعتمدة.

وأشار إلى أنه لن يتم إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال فترات الإغلاق، فيما ستتواصل عمليات جمع وتجهيز المساعدات من الجانب الفلسطيني لمعبر كرم أبو سالم تمهيداً لإدخالها بعد استئناف العمل بالمعابر.

ويأتي القرار حسب المنسق في إطار إجراءات أمنية تعلنها السلطات الإسرائيلية سنوياً خلال المناسبات والأحداث التي تصنفها على أنها ذات حساسية أمنية مرتفعة.