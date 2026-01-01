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ترامب: دمرنا إيران فعلياً.. والقرار المقبل بين "الخيار السهل" و"الخيار الصعب"

الأحد 04 أكتوبر 2026 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: دمرنا إيران فعلياً.. والقرار المقبل بين "الخيار السهل" و"الخيار الصعب"



وكالات /سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته وصلت إلى مرحلة اتخاذ قرار بشأن إيران، وأشار إلى أنه يفكر في ما إذا كان الحل “بالطريقة السهلة أم الصعبة”.
وادعى في تصريحات صحفية بالبيت الأبيض، أمس السبت، أن الضربات الأمريكية “دمرت إيران فعليا”.
وبشأن موقف الولايات المتحدة من احتمال خوض حرب مع إيران، في ظل اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، قال ترامب: “الآن وصلنا إلى مرحلة اتخاذ قرار بشأنها. السؤال الوحيد هو: هل سنحل هذه المسألة بالطريقة السهلة أم بالطريقة الصعبة؟”.
وفي تصريحات صحفية أخرى بوقت لاحق، ادعى ترامب أن إيران “تخلت فعليا عن خططها لامتلاك سلاح نووي”، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من طهران حول ادعاءات الرئيس الأمريكي هذه.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران خلفت آلاف القتلى، وفق السلطات الإيرانية، وردت طهران بهجمات على إسرائيل ومواقع أمريكية في دول بالمنطقة، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أبريل/ نيسان الماضي.
ولاحقًا، شنت الولايات المتحدة هجمات على مواقع في إيران، في ظل تعثر مسار المفاوضات بين البلدين، رغم توقيعهما مذكرة تفاهم منتصف يونيو/ حزيران الماضي.
ويتزامن تعثر المفاوضات مع خلافات بين واشنطن وطهران بشأن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والسلع عالميًا.

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