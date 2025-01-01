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غزة تحت النار مجدداً.. شهيد وجرحى في سلسلة هجمات إسرائيلية منذ الفجر

الأحد 04 أكتوبر 2026 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة تحت النار مجدداً.. شهيد وجرحى في سلسلة هجمات إسرائيلية منذ الفجر



غزة / سما/

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات فجر اليوم الأحد، عمليات القصف وإطلاق النار ونسف المباني في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في تصعيد جديد ترافق مع سلسلة خروقات لوقف إطلاق النار المعلن في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأفادت مصادر محلية وطبية بتسجيل 15 خرقاً منذ ساعات الصباح، ما أسفر عن سقوط عدد من الإصابات بين المواطنين، بينها إصابة وصفت بالحرجة.

وفي مدينة غزة، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه ساحل المدينة، فيما استهدفت طائرة استطلاع إسرائيلية بصاروخ مركبة في منطقة الحاووز جنوب دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من الطائرات المروحية والآليات العسكرية المتمركزة شرق وشمال شرق مدينة غزة.

وفي تطور آخر، شنت الطائرات الإسرائيلية غارة استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مقر نقابة المهندسين في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة عدد منهم، بينهم مصاب بحالة حرجة.

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